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Патрушев: объем вылова в ДФО в этом году превысил 2,6 млн тонн

Патрушев: объем вылова в ДФО в этом году превысил 2,6 млн тонн - 01.09.2026, ПРАЙМ

Патрушев: объем вылова в ДФО в этом году превысил 2,6 млн тонн

Объем вылова в Дальневосточном регионе в этом году превысил 2,6 миллиона тонн, динамика находится на уровне прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T01:17+0300

2026-09-01T01:17+0300

2026-09-01T01:17+0300

промышленность

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Объем вылова в Дальневосточном регионе в этом году превысил 2,6 миллиона тонн, динамика находится на уровне прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Дальневосточный регион был и остается лидером в этой сфере, на его долю приходится более 70% вылова российской рыбной продукции. Динамика вылова сегодня в целом находится на уровне прошлого года - объем добычи уже превысил 2,6 миллиона тонн", - сказал он в интервью газете "Известия". Патрушев отметил, что выше ожиданий в этом году обстановка на промысле сельди. По его словам, также успешно идет добыча минтая и краба. Он подчеркнул, что объемы производства рыбы полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка и позволяют выполнить экспортные задачи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, дмитрий патрушев