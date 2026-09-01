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Патрушев: объем вылова в ДФО в этом году превысил 2,6 млн тонн
Патрушев: объем вылова в ДФО в этом году превысил 2,6 млн тонн - 01.09.2026, ПРАЙМ
Патрушев: объем вылова в ДФО в этом году превысил 2,6 млн тонн
Объем вылова в Дальневосточном регионе в этом году превысил 2,6 миллиона тонн, динамика находится на уровне прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:17+0300
2026-09-01T01:17+0300
2026-09-01T01:17+0300
промышленность
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Объем вылова в Дальневосточном регионе в этом году превысил 2,6 миллиона тонн, динамика находится на уровне прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Дальневосточный регион был и остается лидером в этой сфере, на его долю приходится более 70% вылова российской рыбной продукции. Динамика вылова сегодня в целом находится на уровне прошлого года - объем добычи уже превысил 2,6 миллиона тонн", - сказал он в интервью газете "Известия".
Патрушев отметил, что выше ожиданий в этом году обстановка на промысле сельди. По его словам, также успешно идет добыча минтая и краба.
Он подчеркнул, что объемы производства рыбы полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка и позволяют выполнить экспортные задачи.
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промышленность, россия, дмитрий патрушев
Промышленность, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
Патрушев: объем вылова в ДФО в этом году превысил 2,6 млн тонн
Патрушев: объем вылова в Дальневосточном регионе в этом году превысил 2,6 млн тонн
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Объем вылова в Дальневосточном регионе в этом году превысил 2,6 миллиона тонн, динамика находится на уровне прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Дальневосточный регион был и остается лидером в этой сфере, на его долю приходится более 70% вылова российской рыбной продукции. Динамика вылова сегодня в целом находится на уровне прошлого года - объем добычи уже превысил 2,6 миллиона тонн", - сказал он в интервью газете "Известия".
Патрушев отметил, что выше ожиданий в этом году обстановка на промысле сельди. По его словам, также успешно идет добыча минтая и краба.
Он подчеркнул, что объемы производства рыбы полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка и позволяют выполнить экспортные задачи.