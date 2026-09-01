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Объем торгов на рынках Московской биржи в августе снизился на 7,41%

Объем торгов на рынках Московской биржи в августе снизился на 7,41% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Объем торгов на рынках Московской биржи в августе снизился на 7,41%

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе составил 194,9 триллиона рублей, уменьшившись в месячном выражении на 7,41%, следует из сообщения... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T18:03+0300

2026-09-01T18:03+0300

2026-09-01T18:03+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе составил 194,9 триллиона рублей, уменьшившись в месячном выражении на 7,41%, следует из сообщения торговой площадки. В июле показатель составлял 210,5 триллиона рублей. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2026 года составил 194,9 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в августе 2026 года составил 2,7 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 130,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Объем первичного размещения облигаций в августе составил 1,2 триллиона рублей, в том числе размещение однодневных облигаций – 253 миллиарда рублей. Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,7 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 82,8 миллиарда рублей, рассказала биржа. Объем торгов на срочном рынке составил 17,1 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 812,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Объем торгов на денежном рынке в августе 2026 года достиг 153,8 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 7,3 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 65,3 триллиона рублей, отмечается там же. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) в основном режиме в августе 2026 года составил 506,1 миллиарда рублей.

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торги, рынок, россия