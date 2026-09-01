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Амурская область за шесть лет увеличит мощность генерации

Амурская область за шесть лет увеличит мощность генерации - 01.09.2026, ПРАЙМ

Амурская область за шесть лет увеличит мощность генерации

Амурская область за счет реализации новых энергопроектов за шесть лет увеличит мощность генерации с 4,3 гигаватта до 6,3 гигаватта, что позволит частично решить | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:10+0300

2026-09-01T15:10+0300

2026-09-01T15:29+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Амурская область за счет реализации новых энергопроектов за шесть лет увеличит мощность генерации с 4,3 гигаватта до 6,3 гигаватта, что позволит частично решить вопрос роста дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Василий Орлов. По информации пресс-службы аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, рост электропотребления в регионах Дальнего Востока России за 5 лет составил 21%, тогда как в среднем по стране – 12%. При этом прогнозный рост потребления составляет 30% к 2030 году (в среднем по России – 15%). Это связано с высокими темпами развития промышленности и жилищного строительства в ДФО, опережающими среднероссийские показатели на 30–80%. "Сегодня у нас установлена мощность всех наших генерирующих объектов 4,3 ГВт. И в течение 6 лет она увеличится до 6,3 ГВт", – сказал Орлов. По его словам, увеличению мощности будут способствовать несколько проектов, в том числе вторая очередь Свободненской ТЭЦ на газе мощностью 400 мегаватт и Нижнезейская гидроэлектростанция мощностью 430 мегаватт. Также он напомнил, что в регионе реализуют четыре проекта альтернативной энергетики. Будет построен самый крупный в России солнечный парк мощностью 600 мегаватт, к строительству которого уже приступила группа компаний "Хевел", и два крупных ветропарка мощностью 400 и более 200 мегаватт. Он отметил, что новые проекты частично решат проблему дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке. По его данным, чтобы обеспечить все инвестиционные проекты макрорегиона, требуется 28 гигаватт мощности, а сегодня установлено лишь чуть более 10 гигаватт. "Сегодня Дальний Восток развивается очень хорошим темпом, и не хватает электроэнергии. Многие крупные предприятия нуждаются в ней. Поэтому мы здесь выполняем такую важную функцию для всего макрорегиона", – уточнил Орлов. Он обратил внимание, что развитию альтернативной энергетики в Амурской области способствуют природные условия: 300 солнечных дней в году, устойчивый ветер для генерации и хорошее энергосетевое хозяйство, построенное еще в советское время и значительно модернизированное. "И, конечно, у нас хороший гидропотенциал, то есть почему ГЭС строились в первую очередь у нас, потому что реки, где их эффективно строить... То есть мы такой энергоизбыточный регион, и эту миссию мы будем выполнять, потому что это важно для всего Дальнего Востока", – добавил губернатор. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, дальний восток, амурская область, владивосток, василий орлов, вэф