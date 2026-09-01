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Минфин возобновит проведение аукционов ОФЗ

Минфин возобновит проведение аукционов ОФЗ - 01.09.2026, ПРАЙМ

Минфин возобновит проведение аукционов ОФЗ

Минфин России 2 сентября возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), которые приостановил в июле, следует из сообщения... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:58+0300

2026-09-01T15:58+0300

2026-09-01T15:58+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Минфин России 2 сентября возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), которые приостановил в июле, следует из сообщения министерства. Минфин предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29031 с погашением в июле 2042 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Минфин России 20 июля объявил о приостановке проведения аукционов по размещению облигаций федерального займа в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

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2026

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рынок, финансы, россия, минфин, офз