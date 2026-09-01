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В Омане три снаряда попали в танкер

В Омане три снаряда попали в танкер - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Омане три снаряда попали в танкер

Три неизвестных снаряда попали в танкер в 17 морских милях (около 31,5 километра) к востоку от оманского города Эль-Хасаб, сообщает Управление морских торговых... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T02:21+0300

2026-09-01T02:21+0300

2026-09-01T02:21+0300

оман

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Три неизвестных снаряда попали в танкер в 17 морских милях (около 31,5 километра) к востоку от оманского города Эль-Хасаб, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях от Эль-Хасаба, Оман. Танкер сообщил, что подвергся удару трех неизвестных снарядов во время исходящего транзита через Ормузский пролив", - сообщает управление на своей странице в соцсети X. Как отмечается, о пострадавших или ущербе окружающей среде не сообщалось. Идет расследование инцидента.

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