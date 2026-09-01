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Опрос показал, сколько россиян хотят работать в креативных индустриях

Опрос показал, сколько россиян хотят работать в креативных индустриях - 01.09.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян хотят работать в креативных индустриях

Большинство (74%) молодых россиян считают, что работать в сфере креативных индустрий престижно, 39% хотели бы работать в этой области, сообщил на ВЭФ-2026... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T04:15+0300

2026-09-01T04:15+0300

2026-09-01T04:15+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Большинство (74%) молодых россиян считают, что работать в сфере креативных индустрий престижно, 39% хотели бы работать в этой области, сообщил на ВЭФ-2026 генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Престижность растет, готовность работать - нет: 69% россиян считают, что работать в креативных индустриях престижно, притом более молодые россияне, 74% считают, что престижно работать в креативных индустриях, а хотели бы работать - 39%", - сказал Абрамов на сессии ВЭФ-2026 "Человек креативный. Кем стать, чтобы не отстать?" По его словам, россияне не всегда понимают, что сфера креативных индустрий связана не только с творчеством, но и с большим количеством других профессий, именно поэтому готовность работать в этой области декларируют пока не так много респондентов. "Большинство россиян, в том числе и молодежь, считают, что в принципе в креативной индустрии можно зарабатывать финансовую прибыль… Креативные индустрии - это ключ, по нашему мнению, к определенным жизненным достижениям", - добавил эксперт. Кроме того, согласно данным опроса, которые привел Абрамов, 42% респондентов уверены, что престижность креативных профессий будет расти, 30% считают, что она не изменится. Абрамов в ходе сессии озвучил результаты недавнего опроса Аналитического центра ВЦИОМ, данные приведены без погрешности. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, бизнес, владивосток, вциом, вэф