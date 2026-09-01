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Пострадавшие от ЧС смогут оформить отпуск без сохранения зарплаты

Пострадавшие от ЧС смогут оформить отпуск без сохранения зарплаты - 01.09.2026, ПРАЙМ

Пострадавшие от ЧС смогут оформить отпуск без сохранения зарплаты

Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера с 1 сентября 2026 года смогут оформить до пяти календарных дней отпуска в... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

общество

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера с 1 сентября 2026 года смогут оформить до пяти календарных дней отпуска в год без сохранения зарплаты, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная. Изменения в Трудовой кодекс РФ распространяются на работников, фактически проживающих в жилых помещениях в зонах чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Работодатель не сможет отказать в таком отпуске. "В случае нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате указанных чрезвычайных ситуаций работодатель обязан на основании письменного заявления таких работников предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней", - сказала Колодяжная. По словам специалиста, с 1 сентября таким работникам также будет положен один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка.

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общество