https://1prime.ru/20260901/otpusk-872846564.html
Пострадавшие от ЧС смогут оформить отпуск без сохранения зарплаты
Пострадавшие от ЧС смогут оформить отпуск без сохранения зарплаты - 01.09.2026, ПРАЙМ
Пострадавшие от ЧС смогут оформить отпуск без сохранения зарплаты
Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера с 1 сентября 2026 года смогут оформить до пяти календарных дней отпуска в... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:31+0300
2026-09-01T00:31+0300
2026-09-01T00:31+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872846564.jpg?1788211915
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера с 1 сентября 2026 года смогут оформить до пяти календарных дней отпуска в год без сохранения зарплаты, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.
Изменения в Трудовой кодекс РФ распространяются на работников, фактически проживающих в жилых помещениях в зонах чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Работодатель не сможет отказать в таком отпуске.
"В случае нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате указанных чрезвычайных ситуаций работодатель обязан на основании письменного заявления таких работников предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней", - сказала Колодяжная.
По словам специалиста, с 1 сентября таким работникам также будет положен один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Пострадавшие от ЧС смогут оформить отпуск без сохранения зарплаты
Пострадавшие от ЧС смогут оформить до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера с 1 сентября 2026 года смогут оформить до пяти календарных дней отпуска в год без сохранения зарплаты, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.
Изменения в Трудовой кодекс РФ распространяются на работников, фактически проживающих в жилых помещениях в зонах чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Работодатель не сможет отказать в таком отпуске.
"В случае нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате указанных чрезвычайных ситуаций работодатель обязан на основании письменного заявления таких работников предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней", - сказала Колодяжная.
По словам специалиста, с 1 сентября таким работникам также будет положен один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка.