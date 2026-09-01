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"Опора России" попросила власти распространить на Ozon меры поддержки
"Опора России" попросила власти распространить на Ozon меры поддержки - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Опора России" попросила власти распространить на Ozon меры поддержки
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила российские власти распространить на продавцов Ozon те же... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:05+0300
2026-09-01T17:05+0300
2026-09-01T17:05+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила российские власти распространить на продавцов Ozon те же меры поддержки, которые ранее были введены для продавцов, пострадавших от атак ВСУ на объекты группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).
"Мы сейчас написали в письмо в пятницу, чтобы на Ozon были распространены те же меры поддержки, что и на селлеров Wildberries. Я думаю, что Ozon тоже уже обратился", - сказал РИА Новости президент "Опоры России" Александр Калинин в кулуарах ВЭФ.
На минувшей неделе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ), и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, ozon, опора россии, всу
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Ozon, Опора России, ВСУ
"Опора России" попросила власти распространить на Ozon меры поддержки
"Опора России" попросила власти распространить на Ozon меры поддержки, как и на Wildberrie
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила российские власти распространить на продавцов Ozon те же меры поддержки, которые ранее были введены для продавцов, пострадавших от атак ВСУ на объекты группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).
"Мы сейчас написали в письмо в пятницу, чтобы на Ozon были распространены те же меры поддержки, что и на селлеров Wildberries. Я думаю, что Ozon тоже уже обратился", - сказал РИА Новости президент "Опоры России" Александр Калинин в кулуарах ВЭФ.
На минувшей неделе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ), и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.