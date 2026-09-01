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Палата представителей США согласилась с поправками сената - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Палата представителей США согласилась с поправками сената
Палата представителей США согласилась с поправками сената - 01.09.2026, ПРАЙМ
Палата представителей США согласилась с поправками сената
Палата представителей США согласилась с поправками сената к законопроекту о временном финансировании федерального правительства, свидетельствуют официальные... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T22:05+0300
2026-09-01T22:05+0300
финансы
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 1 сен – ПРАЙМ. Палата представителей США согласилась с поправками сената к законопроекту о временном финансировании федерального правительства, свидетельствуют официальные результаты голосования палаты, тем самым она предотвратила новую приостановку работы правительства после окончания финансового года 30 сентября. Палата представителей одобрила законопроект 370 голосами против 48. Сенат ранее поддержал документ 90 голосами против шести. Документ продлевает финансирование федеральных ведомств до 11 декабря, что позволяет избежать бюджетного кризиса непосредственно перед промежуточными выборами в конгресс, которые состоятся 3 ноября. Нынешний финансовый год завершается 30 сентября, и без временного закона правительство столкнулось бы с угрозой нового шатдауна. Законопроект теперь направляется президенту США Дональду Трампу на подпись. Документ в основном сохраняет финансирование федеральных ведомств на уровне предыдущего финансового года, давая конгрессу дополнительное время для согласования полноценного бюджета на 2027 финансовый год.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
22:05 01.09.2026
 
Палата представителей США согласилась с поправками сената

Палата представителей США одобрила законопроект о временном финансировании правительства

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ВАШИНГТОН, 1 сен – ПРАЙМ. Палата представителей США согласилась с поправками сената к законопроекту о временном финансировании федерального правительства, свидетельствуют официальные результаты голосования палаты, тем самым она предотвратила новую приостановку работы правительства после окончания финансового года 30 сентября.
Палата представителей одобрила законопроект 370 голосами против 48. Сенат ранее поддержал документ 90 голосами против шести.
Документ продлевает финансирование федеральных ведомств до 11 декабря, что позволяет избежать бюджетного кризиса непосредственно перед промежуточными выборами в конгресс, которые состоятся 3 ноября. Нынешний финансовый год завершается 30 сентября, и без временного закона правительство столкнулось бы с угрозой нового шатдауна.
Законопроект теперь направляется президенту США Дональду Трампу на подпись.
Документ в основном сохраняет финансирование федеральных ведомств на уровне предыдущего финансового года, давая конгрессу дополнительное время для согласования полноценного бюджета на 2027 финансовый год.
 
ФинансыМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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