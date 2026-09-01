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"Русгидро" и Beijing подписали соглашение о партнерстве в торфяной отрасли

"Русгидро" и Beijing подписали соглашение о партнерстве в торфяной отрасли - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" и Beijing подписали соглашение о партнерстве в торфяной отрасли

Энергетическая компания "Русгидро" и китайская Beijing Taiji Technology Co. подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о долгосрочном... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:05+0300

2026-09-01T11:05+0300

2026-09-01T11:05+0300

бизнес

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китай

азиатско-тихоокеанский регион

владивосток

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вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Энергетическая компания "Русгидро" и китайская Beijing Taiji Technology Co. подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о долгосрочном партнерстве в развитии торфяной отрасли в России, сообщила российская компания. "Русгидро" и китайская компания Beijing Taiji Technology Co., Ltd подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон по формированию долгосрочного партнерства в развитии торфяной отрасли в России", - говорится в сообщении. Документ подписали гендиректор научно-исследовательского института ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (входит в "Русгидро) Алексей Виноградов и председатель совета директоров Beijing Taiji Technology Co. Ли Дэминь. "Перспективный проект сотрудничества включает создание системы от добычи торфа с выпуском готовых продуктов в России до их продажи в Китае. При этом российские партнеры отвечают за продукцию и технологии, китайские - за инвестиции, транспортировку и надежные каналы сбыта", - добавляется в сообщении. Отмечается, что ресурсная база России оценивается в более чем 200 миллиардов тонн торфа, при этом ежегодная потребность Китая в импорте прогнозируется в объеме до 100 миллионов тонн. Особенность торфа - его возобновляемость со скоростью прироста 0,1% в год, что в условиях России превышает 200 миллионов тонн. "Русгидро" сообщает, что ВНИИГ подготовил комплексную стратегию развития отрасли. Она предполагает системную защиту интересов российских производителей на внешних рынках, формирование современной нормативной базы и стандартов качества, локализацию высокотехнологичных производств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также поддержку отраслевых научных разработок. Сотрудничество уже реализуется на практике, подчеркивает "Русгидро". В июле заключены меморандумы с российскими партнерами. Ведутся переговоры с китайскими партнерами о создании перерабатывающего узла и "логистического хаба". Параллельно обсуждаются вопросы локализации техники с крупнейшими китайскими производителями спецоборудования. Также уже заключены договоры на экспериментальные исследования: ученые определяют эффективность торфа для восстановления загрязненных почв и повышения плодородия земель. Следующим шагом станет формирование совместной рабочей группы и подготовка детального технико-экономического обоснования пилотных проектов. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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бизнес, россия, китай, азиатско-тихоокеанский регион, владивосток, русгидро, вэф