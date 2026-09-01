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Патрушев рассказал о росте поставок аграрной продукции из ДФО - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Патрушев рассказал о росте поставок аграрной продукции из ДФО
Патрушев рассказал о росте поставок аграрной продукции из ДФО - 01.09.2026, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о росте поставок аграрной продукции из ДФО
Российские поставки аграрной продукции из ДФО за рубеж в физическом весе в 2026 году выросли почти на треть, а в денежном эквиваленте - на 37% по сравнению с... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:26+0300
2026-09-01T01:26+0300
россия
сельское хозяйство
дальний восток
китай
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские поставки аграрной продукции из ДФО за рубеж в физическом весе в 2026 году выросли почти на треть, а в денежном эквиваленте - на 37% по сравнению с прошлым годом, сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. "Дальний Восток - важные экспортные ворота страны, в том числе для аграрной продукции. Наши поставки за рубеж из ДФО в физическом весе в текущем году выросли почти на треть, а в деньгах - на 37% (относительно аналогичного периода предыдущего года)", - сказал он в интервью газете "Известия". По словам вице-премьера, ключевые экспортные рынки для Дальнего Востока - это, в первую очередь, Китай, а также отдельные страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что там растет экспорт растительных масел, муки и круп, шоколадных кондитерских изделий. Патрушев отметил, что в основе торговли - рыба и морепродукты. Кроме того, в 2025 году объем поставок в этом сегменте из регионов ДФО превысил 1,6 миллиона тонн, это почти 80% от всего "рыбного" экспорта. Он подчеркнул, что выручка увеличилась на 20%. "При этом сейчас мы акцентируем внимание на наращивании объемов поставок рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью - например, филе и рыбной муки. Здесь как раз важную роль играет строительство современных рыбоперерабатывающих заводов, о которых я говорил", - добавил Патрушев.
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россия, сельское хозяйство, дальний восток, китай, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Дальний Восток, КИТАЙ, Дмитрий Патрушев
01:26 01.09.2026
 
Патрушев рассказал о росте поставок аграрной продукции из ДФО

Патрушев: поставки аграрной продукции из ДФО за рубеж в 2026 году выросли почти на треть

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские поставки аграрной продукции из ДФО за рубеж в физическом весе в 2026 году выросли почти на треть, а в денежном эквиваленте - на 37% по сравнению с прошлым годом, сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"Дальний Восток - важные экспортные ворота страны, в том числе для аграрной продукции. Наши поставки за рубеж из ДФО в физическом весе в текущем году выросли почти на треть, а в деньгах - на 37% (относительно аналогичного периода предыдущего года)", - сказал он в интервью газете "Известия".
По словам вице-премьера, ключевые экспортные рынки для Дальнего Востока - это, в первую очередь, Китай, а также отдельные страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что там растет экспорт растительных масел, муки и круп, шоколадных кондитерских изделий.
Патрушев отметил, что в основе торговли - рыба и морепродукты. Кроме того, в 2025 году объем поставок в этом сегменте из регионов ДФО превысил 1,6 миллиона тонн, это почти 80% от всего "рыбного" экспорта. Он подчеркнул, что выручка увеличилась на 20%.
"При этом сейчас мы акцентируем внимание на наращивании объемов поставок рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью - например, филе и рыбной муки. Здесь как раз важную роль играет строительство современных рыбоперерабатывающих заводов, о которых я говорил", - добавил Патрушев.
 
РОССИЯСельское хозяйствоДальний ВостокКИТАЙДмитрий Патрушев
 
 
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