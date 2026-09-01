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Ведомства оценят реализацию правил по учету животных в личных хозяйствах - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Ведомства оценят реализацию правил по учету животных в личных хозяйствах
Ведомства оценят реализацию правил по учету животных в личных хозяйствах - 01.09.2026, ПРАЙМ
Ведомства оценят реализацию правил по учету животных в личных хозяйствах
Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Минэкономразвития оценить реализацию требований по учету животных в личных подсобных... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:21+0300
2026-09-01T15:21+0300
россия
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
вячеслав володин
госдума
минсельхоз
россельхознадзор
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Минэкономразвития оценить реализацию требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), сообщили в аппарате вице-премьера. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству скорректировать соответствующее постановление или отменить отдельные его положения. "Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу России, Минэкономразвития России и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера. Ведомства представят идеи по совершенствованию процедуры с учетом позиции Госдумы и профильных ассоциаций, добавили в аппарате.
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россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, вячеслав володин, госдума, минсельхоз, россельхознадзор
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев, Вячеслав Володин, Госдума, Минсельхоз, Россельхознадзор
15:21 01.09.2026
 
Ведомства оценят реализацию правил по учету животных в личных хозяйствах

Патрушев поручил оценить реализацию требований по учету животных в личных хозяйствах

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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Минэкономразвития оценить реализацию требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), сообщили в аппарате вице-премьера.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству скорректировать соответствующее постановление или отменить отдельные его положения.
"Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу России, Минэкономразвития России и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера.
Ведомства представят идеи по совершенствованию процедуры с учетом позиции Госдумы и профильных ассоциаций, добавили в аппарате.
 
РОССИЯСельское хозяйствоДмитрий ПатрушевВячеслав ВолодинГосдумаМинсельхозРоссельхознадзор
 
 
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