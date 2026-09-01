https://1prime.ru/20260901/patrushev-872881739.html

Ведомства оценят реализацию правил по учету животных в личных хозяйствах

Ведомства оценят реализацию правил по учету животных в личных хозяйствах - 01.09.2026, ПРАЙМ

Ведомства оценят реализацию правил по учету животных в личных хозяйствах

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Минэкономразвития оценить реализацию требований по учету животных в личных подсобных... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:21+0300

2026-09-01T15:21+0300

2026-09-01T15:21+0300

россия

сельское хозяйство

дмитрий патрушев

вячеслав володин

госдума

минсельхоз

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872881739.jpg?1788265300

МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Минэкономразвития оценить реализацию требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), сообщили в аппарате вице-премьера. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству скорректировать соответствующее постановление или отменить отдельные его положения. "Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу России, Минэкономразвития России и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера. Ведомства представят идеи по совершенствованию процедуры с учетом позиции Госдумы и профильных ассоциаций, добавили в аппарате.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев, вячеслав володин, госдума, минсельхоз, россельхознадзор