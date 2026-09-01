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Кремль не располагает данными о поездке Ким Чен Ына на ВЭФ - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Кремль не располагает данными о поездке Ким Чен Ына на ВЭФ
Кремль не располагает данными о поездке Ким Чен Ына на ВЭФ - 01.09.2026, ПРАЙМ
Кремль не располагает данными о поездке Ким Чен Ына на ВЭФ
Кремль не располагает информацией о том, приедет ли председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на Восточный экономический форум (ВЭФ) для переговоров с... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T21:04+0300
2026-09-01T21:04+0300
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общество
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владивосток
ким чен ын
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Кремль не располагает информацией о том, приедет ли председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на Восточный экономический форум (ВЭФ) для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков на вопрос RTVI о том, есть ли у Кремля данные о поездке Ким Чен Ына на ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Общество , КНДР, Владивосток, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВЭФ
21:04 01.09.2026
 
Кремль не располагает данными о поездке Ким Чен Ына на ВЭФ

Песков: у Кремля нет данных о том, приедет ли Ким Чен Ын на ВЭФ

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Кремль не располагает информацией о том, приедет ли председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на Восточный экономический форум (ВЭФ) для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил Песков на вопрос RTVI о том, есть ли у Кремля данные о поездке Ким Чен Ына на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯОбществоКНДРВладивостокКим Чен ЫнДмитрий ПесковВладимир ПутинВЭФ
 
 
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