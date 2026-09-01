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ПИК в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза - 01.09.2026, ПРАЙМ
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ПИК в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза
ПИК в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза - 01.09.2026, ПРАЙМ
ПИК в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза
Девелоперская группа ПИК в первом полугодии 2026 года сократила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза - до 14,7... | 01.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК в первом полугодии 2026 года сократила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза - до 14,7 миллиардов рублей, следует из отчетности компании. В ней указывается, что полугодовая выручка девелопера сократилась примерно на 12% - до 290,1 миллиарда рублей. При этом EBITDA снизилась на 17%, составив 49,2 миллиарда рублей. Обязательства компании, согласно отчетности, увеличились на 3%, достигнув на 30 июня 1,5 триллиона рублей. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья в России, работает с 1994 года.
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бизнес, финансы, пик
Бизнес, Финансы, ПИК
10:47 01.09.2026
 
ПИК в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза

ПИК сократил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2026 года в 2,2 раза

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд группы компаний ПИК на Московском урбанистическом форуме
Стенд группы компаний ПИК на Московском урбанистическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК в первом полугодии 2026 года сократила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза - до 14,7 миллиардов рублей, следует из отчетности компании.
В ней указывается, что полугодовая выручка девелопера сократилась примерно на 12% - до 290,1 миллиарда рублей.
При этом EBITDA снизилась на 17%, составив 49,2 миллиарда рублей.
Обязательства компании, согласно отчетности, увеличились на 3%, достигнув на 30 июня 1,5 триллиона рублей.
ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья в России, работает с 1994 года.
 
БизнесФинансыПИК
 
 
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