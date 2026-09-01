https://1prime.ru/20260901/platforma-872880977.html
На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу
На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу - 01.09.2026, ПРАЙМ
На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу
Поврежденная утром во вторник платформа на станции Мытищи Ярославского направлении оперативно восстановлена, инцидент не повлиял на движение поездов, сообщает... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:07+0300
2026-09-01T15:07+0300
2026-09-01T15:29+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872880977.jpg?1788265747
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Поврежденная утром во вторник платформа на станции Мытищи Ярославского направлении оперативно восстановлена, инцидент не повлиял на движение поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. "Сегодня в 9:42 при высадке пассажиров из электропоезда произошло локальное повреждение деревянного настила реконструируемой в настоящее время платформы №4 на станции Мытищи Ярославского направления. Никто не пострадал. Силами ремонтной бригады элемент платформы был оперативно восстановлен", - говорится в сообщении. Уточняется, что на период проведения работ место было огорожено. "На движение поездов ситуация не повлияла. Причины произошедшего устанавливаются. В настоящее время на станции Мытищи силами компании-перевозчика проводится капитальный ремонт, в результате которого будут заменены конструктивные элементы платформ", - заключили в компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу
МЖД: поврежденная платформа на станции Мытищи Ярославского направления восстановлена
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Поврежденная утром во вторник платформа на станции Мытищи Ярославского направлении оперативно восстановлена, инцидент не повлиял на движение поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
"Сегодня в 9:42 при высадке пассажиров из электропоезда произошло локальное повреждение деревянного настила реконструируемой в настоящее время платформы №4 на станции Мытищи Ярославского направления. Никто не пострадал. Силами ремонтной бригады элемент платформы был оперативно восстановлен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на период проведения работ место было огорожено.
"На движение поездов ситуация не повлияла. Причины произошедшего устанавливаются. В настоящее время на станции Мытищи силами компании-перевозчика проводится капитальный ремонт, в результате которого будут заменены конструктивные элементы платформ", - заключили в компании.