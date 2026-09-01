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На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу - 01.09.2026, ПРАЙМ
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На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу
На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу - 01.09.2026, ПРАЙМ
На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу
Поврежденная утром во вторник платформа на станции Мытищи Ярославского направлении оперативно восстановлена, инцидент не повлиял на движение поездов, сообщает... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:07+0300
2026-09-01T15:29+0300
россия
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Поврежденная утром во вторник платформа на станции Мытищи Ярославского направлении оперативно восстановлена, инцидент не повлиял на движение поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. "Сегодня в 9:42 при высадке пассажиров из электропоезда произошло локальное повреждение деревянного настила реконструируемой в настоящее время платформы №4 на станции Мытищи Ярославского направления. Никто не пострадал. Силами ремонтной бригады элемент платформы был оперативно восстановлен", - говорится в сообщении. Уточняется, что на период проведения работ место было огорожено. "На движение поездов ситуация не повлияла. Причины произошедшего устанавливаются. В настоящее время на станции Мытищи силами компании-перевозчика проводится капитальный ремонт, в результате которого будут заменены конструктивные элементы платформ", - заключили в компании.
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192
40
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россия
РОССИЯ
15:07 01.09.2026 (обновлено: 15:29 01.09.2026)
 
На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу

МЖД: поврежденная платформа на станции Мытищи Ярославского направления восстановлена

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Поврежденная утром во вторник платформа на станции Мытищи Ярославского направлении оперативно восстановлена, инцидент не повлиял на движение поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
"Сегодня в 9:42 при высадке пассажиров из электропоезда произошло локальное повреждение деревянного настила реконструируемой в настоящее время платформы №4 на станции Мытищи Ярославского направления. Никто не пострадал. Силами ремонтной бригады элемент платформы был оперативно восстановлен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на период проведения работ место было огорожено.
"На движение поездов ситуация не повлияла. Причины произошедшего устанавливаются. В настоящее время на станции Мытищи силами компании-перевозчика проводится капитальный ремонт, в результате которого будут заменены конструктивные элементы платформ", - заключили в компании.
 
РОССИЯ
 
 
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