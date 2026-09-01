https://1prime.ru/20260901/platforma-872880977.html

На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу

На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу - 01.09.2026, ПРАЙМ

На станции Мытищи восстановили поврежденную платформу

Поврежденная утром во вторник платформа на станции Мытищи Ярославского направлении оперативно восстановлена, инцидент не повлиял на движение поездов, сообщает... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:07+0300

2026-09-01T15:07+0300

2026-09-01T15:29+0300

россия

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Поврежденная утром во вторник платформа на станции Мытищи Ярославского направлении оперативно восстановлена, инцидент не повлиял на движение поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. "Сегодня в 9:42 при высадке пассажиров из электропоезда произошло локальное повреждение деревянного настила реконструируемой в настоящее время платформы №4 на станции Мытищи Ярославского направления. Никто не пострадал. Силами ремонтной бригады элемент платформы был оперативно восстановлен", - говорится в сообщении. Уточняется, что на период проведения работ место было огорожено. "На движение поездов ситуация не повлияла. Причины произошедшего устанавливаются. В настоящее время на станции Мытищи силами компании-перевозчика проводится капитальный ремонт, в результате которого будут заменены конструктивные элементы платформ", - заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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