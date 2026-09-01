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В Подмосковье начали регулировать появление и размещение киосков - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Подмосковье начали регулировать появление и размещение киосков
В Подмосковье начали регулировать появление и размещение киосков - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье начали регулировать появление и размещение киосков
Муниципальные власти с 1 сентября начали регулировать появление и размещение киосков, а также павильонов на частной территории в Московской области. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:05+0300
2026-09-01T01:05+0300
бизнес
московская область
подмосковье
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МОСКВА, 1 сен– ПРАЙМ. Муниципальные власти с 1 сентября начали регулировать появление и размещение киосков, а также павильонов на частной территории в Московской области. Теперь киоски и павильоны на частных участках в Подмосковье должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) муниципалитета и соответствовать определенным стандартам. До 1 сентября киоски и павильоны на частной земле фактически не попадали под общее регулирование. Для уже работающих объектов на частных территориях будет установлен переходный период, в течение которого предприниматели смогут привести свои торговые точки в соответствие новым требованиям.
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бизнес, московская область, подмосковье
Бизнес, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
01:05 01.09.2026
 
В Подмосковье начали регулировать появление и размещение киосков

Муниципальные власти начали регулировать появление и размещение киосков в Подмосковье

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МОСКВА, 1 сен– ПРАЙМ. Муниципальные власти с 1 сентября начали регулировать появление и размещение киосков, а также павильонов на частной территории в Московской области.
Теперь киоски и павильоны на частных участках в Подмосковье должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) муниципалитета и соответствовать определенным стандартам.
До 1 сентября киоски и павильоны на частной земле фактически не попадали под общее регулирование.
Для уже работающих объектов на частных территориях будет установлен переходный период, в течение которого предприниматели смогут привести свои торговые точки в соответствие новым требованиям.
 
БизнесМосковская областьПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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