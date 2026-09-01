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Французский политик назвал Евросоюз катастрофой

Французский политик назвал Евросоюз катастрофой - 01.09.2026, ПРАЙМ

Французский политик назвал Евросоюз катастрофой

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Евросоюз катастрофой на фоне решения Брюсселя, активно продвигавшего торговое соглашение с... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:35+0300

2026-09-01T12:35+0300

2026-09-01T12:35+0300

мировая экономика

бразилия

брюссель

аргентина

урсула фон дер ляйен

ес

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ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Евросоюз катастрофой на фоне решения Брюсселя, активно продвигавшего торговое соглашение с Меркосур, приостановить импорт продуктов из входящей в него Бразилии. Ранее представитель Еврокомиссии заявил о том, что Бразилия не смогла предоставить достаточных гарантий того, что ее экспортная продукция соответствует стандартам ЕС по предотвращению ненадлежащего использования антибиотиков в животноводстве. Согласно сообщению телеканала, намеченная на четверг приостановка затронет в том числе мясо, птицу, мед и яйца. "Итак, ЕС подписал соглашение с Меркосур без "достаточных гарантий соблюдения европейских правил в отношении использования антибиотиков в животноводстве"! ... ЕС, это катастрофа: нужно вернуть себе полномочия в сфере торговли (и во всех других сферах)", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х. Лидер партии "Патриоты" отметил, что поставки товаров из других стран Меркосур продолжаются. Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Позднее депутаты Европарламента большинством всего в десять голосов направили документ в Суд Евросоюза для получения заключения о его соответствии праву ЕС. Между тем в конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении в действие торгового соглашения со странами Меркосур, несмотря на критику ряда стран Евросоюза, несогласие Европарламента и массовые протесты фермеров в европейских странах. Филиппо в марте назвал сообщение Еврокомиссии о временном применении торгового соглашения ЕС-Меркосур плевком в лицо французским фермерам.

бразилия

брюссель

аргентина

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мировая экономика, бразилия, брюссель, аргентина, урсула фон дер ляйен, ес