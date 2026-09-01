https://1prime.ru/20260901/politik-872872719.html
Французский политик назвал Евросоюз катастрофой
Французский политик назвал Евросоюз катастрофой - 01.09.2026, ПРАЙМ
Французский политик назвал Евросоюз катастрофой
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Евросоюз катастрофой на фоне решения Брюсселя, активно продвигавшего торговое соглашение с... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:35+0300
2026-09-01T12:35+0300
2026-09-01T12:35+0300
мировая экономика
бразилия
брюссель
аргентина
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872872719.jpg?1788255315
ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Евросоюз катастрофой на фоне решения Брюсселя, активно продвигавшего торговое соглашение с Меркосур, приостановить импорт продуктов из входящей в него Бразилии.
Ранее представитель Еврокомиссии заявил о том, что Бразилия не смогла предоставить достаточных гарантий того, что ее экспортная продукция соответствует стандартам ЕС по предотвращению ненадлежащего использования антибиотиков в животноводстве. Согласно сообщению телеканала, намеченная на четверг приостановка затронет в том числе мясо, птицу, мед и яйца.
"Итак, ЕС подписал соглашение с Меркосур без "достаточных гарантий соблюдения европейских правил в отношении использования антибиотиков в животноводстве"! ... ЕС, это катастрофа: нужно вернуть себе полномочия в сфере торговли (и во всех других сферах)", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Лидер партии "Патриоты" отметил, что поставки товаров из других стран Меркосур продолжаются.
Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Позднее депутаты Европарламента большинством всего в десять голосов направили документ в Суд Евросоюза для получения заключения о его соответствии праву ЕС.
Между тем в конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении в действие торгового соглашения со странами Меркосур, несмотря на критику ряда стран Евросоюза, несогласие Европарламента и массовые протесты фермеров в европейских странах. Филиппо в марте назвал сообщение Еврокомиссии о временном применении торгового соглашения ЕС-Меркосур плевком в лицо французским фермерам.
бразилия
брюссель
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бразилия, брюссель, аргентина, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Брюссель, АРГЕНТИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Французский политик назвал Евросоюз катастрофой
Французский политик Филиппо назвал Евросоюз катастрофой
ПАРИЖ, 1 сен - ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Евросоюз катастрофой на фоне решения Брюсселя, активно продвигавшего торговое соглашение с Меркосур, приостановить импорт продуктов из входящей в него Бразилии.
Ранее представитель Еврокомиссии заявил о том, что Бразилия не смогла предоставить достаточных гарантий того, что ее экспортная продукция соответствует стандартам ЕС по предотвращению ненадлежащего использования антибиотиков в животноводстве. Согласно сообщению телеканала, намеченная на четверг приостановка затронет в том числе мясо, птицу, мед и яйца.
"Итак, ЕС подписал соглашение с Меркосур без "достаточных гарантий соблюдения европейских правил в отношении использования антибиотиков в животноводстве"! ... ЕС, это катастрофа: нужно вернуть себе полномочия в сфере торговли (и во всех других сферах)", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Лидер партии "Патриоты" отметил, что поставки товаров из других стран Меркосур продолжаются.
Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Позднее депутаты Европарламента большинством всего в десять голосов направили документ в Суд Евросоюза для получения заключения о его соответствии праву ЕС.
Между тем в конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении в действие торгового соглашения со странами Меркосур, несмотря на критику ряда стран Евросоюза, несогласие Европарламента и массовые протесты фермеров в европейских странах. Филиппо в марте назвал сообщение Еврокомиссии о временном применении торгового соглашения ЕС-Меркосур плевком в лицо французским фермерам.