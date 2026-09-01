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Полиция Бранденбурга начала расследование атаки на ТЭС "Йеншвальде" - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Полиция Бранденбурга начала расследование атаки на ТЭС "Йеншвальде"
Полиция Бранденбурга начала расследование атаки на ТЭС "Йеншвальде" - 01.09.2026, ПРАЙМ
Полиция Бранденбурга начала расследование атаки на ТЭС "Йеншвальде"
Уголовная полиция немецкой федеральной земли Бранденбург начала расследование предотвращенной атаки на трансформаторную подстанцию Турнов/Прайлак ТЭС... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T20:01+0300
2026-09-01T20:01+0300
технологии
общество
бранденбург
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БЕРЛИН, 1 сен - ПРАЙМ. Уголовная полиция немецкой федеральной земли Бранденбург начала расследование предотвращенной атаки на трансформаторную подстанцию Турнов/Прайлак ТЭС "Йеншвальде", передает агентство DPA. Газета Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) во вторник сообщила, что неизвестные совершили попытку атаки на подстанцию Турнов/Прайлак теплоэлектростанции "Йеншвальде" в Бранденбурге. "Расследование взяло на себя управление уголовной полиции Бранденбурга", - говорится в сообщении DPA. MAZ сообщала, что несколько линий электропередачи были повреждены в результате попытки нападения с использованием ракетных снарядов, однако представитель уголовной полиции Бранденбурга опровергла заявления о применении ракет. Оператор электросетей 50Hertz также сообщил телерадиокомпании rbb, что кратковременное отключение линий произошло, но сейчас их работа восстановлена.
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технологии, общество , бранденбург
Технологии, Общество , Бранденбург
20:01 01.09.2026
 
Полиция Бранденбурга начала расследование атаки на ТЭС "Йеншвальде"

DPA: полиция Бранденбурга расследует предотвращенную атаку на ТЭС "Йеншвальде"

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БЕРЛИН, 1 сен - ПРАЙМ. Уголовная полиция немецкой федеральной земли Бранденбург начала расследование предотвращенной атаки на трансформаторную подстанцию Турнов/Прайлак ТЭС "Йеншвальде", передает агентство DPA.
Газета Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) во вторник сообщила, что неизвестные совершили попытку атаки на подстанцию Турнов/Прайлак теплоэлектростанции "Йеншвальде" в Бранденбурге.
"Расследование взяло на себя управление уголовной полиции Бранденбурга", - говорится в сообщении DPA.
MAZ сообщала, что несколько линий электропередачи были повреждены в результате попытки нападения с использованием ракетных снарядов, однако представитель уголовной полиции Бранденбурга опровергла заявления о применении ракет.
Оператор электросетей 50Hertz также сообщил телерадиокомпании rbb, что кратковременное отключение линий произошло, но сейчас их работа восстановлена.
 
ТехнологииОбществоБранденбург
 
 
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