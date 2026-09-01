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В Польше резко выросли розничные цены на бензин - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Польше резко выросли розничные цены на бензин
В Польше резко выросли розничные цены на бензин - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Польше резко выросли розничные цены на бензин
Розничные цены на автомобильное топливо резко выросли в Польше после отмены мер ручного сдерживания, передает корреспондент РИА Новости. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:54+0300
2026-09-01T09:56+0300
польша
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ВАРШАВА, 1 сен - ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо резко выросли в Польше после отмены мер ручного сдерживания, передает корреспондент РИА Новости. Первого сентября в Польше завершилась введенная несколько недель назад правительством программа CPN ("цены топлива ниже"), когда ставка НДС на бензин и дизельное топливо была снижена до 8% с 24%, а глава минэнерго ежедневно определял максимальную розничную цену. Как передает корреспондент РИА Новости, на одной из автозаправочных станций популярной сети в Варшаве литр бензина АИ-95 утром вторника стоит 7,64 злотого (более 2 долларов) за литр по сравнению с 6,64 злотого (1,78 доллара) днем ранее. Цена дизельного топлива на этой же АЗС выросла до 8,49 злотого (2,28 доллара) с 7,31 злотого (1,96 доллара) за литр. При этом на заправках не наблюдается сколь-нибудь значительного количества клиентов. Водители знали о повышении цен заранее и сумели заправить баки своих автомобилей заранее.
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192
40
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польша
ПОЛЬША
09:54 01.09.2026 (обновлено: 09:56 01.09.2026)
 
В Польше резко выросли розничные цены на бензин

В Польше резко выросли розничные цены на бензин после отмены мер ручного сдерживания

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ВАРШАВА, 1 сен - ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо резко выросли в Польше после отмены мер ручного сдерживания, передает корреспондент РИА Новости.
Первого сентября в Польше завершилась введенная несколько недель назад правительством программа CPN ("цены топлива ниже"), когда ставка НДС на бензин и дизельное топливо была снижена до 8% с 24%, а глава минэнерго ежедневно определял максимальную розничную цену.
Как передает корреспондент РИА Новости, на одной из автозаправочных станций популярной сети в Варшаве литр бензина АИ-95 утром вторника стоит 7,64 злотого (более 2 долларов) за литр по сравнению с 6,64 злотого (1,78 доллара) днем ранее.
Цена дизельного топлива на этой же АЗС выросла до 8,49 злотого (2,28 доллара) с 7,31 злотого (1,96 доллара) за литр.
При этом на заправках не наблюдается сколь-нибудь значительного количества клиентов. Водители знали о повышении цен заранее и сумели заправить баки своих автомобилей заранее.
 
ПОЛЬША
 
 
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