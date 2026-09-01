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Посол Кубы сравнила отношения с США с войной без бомб

Посол Кубы сравнила отношения с США с войной без бомб - 01.09.2026, ПРАЙМ

Посол Кубы сравнила отношения с США с войной без бомб

Посол Кубы в США Лианис Торрес Ривера сравнила нынешние отношения между странами с войной без бомб, заявив, что канал для диалога находится в полном тупике. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T13:30+0300

2026-09-01T13:30+0300

2026-09-01T13:30+0300

мировая экономика

сша

куба

вашингтон

дональд трамп

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Посол Кубы в США Лианис Торрес Ривера сравнила нынешние отношения между странами с войной без бомб, заявив, что канал для диалога находится в полном тупике. Президент США Дональд Трамп ранее продлил до 14 сентября 2027 года действие торгового эмбарго против Кубы в соответствии с "Законом о торговле с врагом". "Какая страна может нормально функционировать, если за 200 дней она получила всего одну поставку топлива? Это война без бомб", - подчеркнула посол Кубы в США в интервью агентству Блумберг, говоря об экономическом эмбарго со стороны США. Торрес Ривера отметила, что Куба не представляет угрозы для США, Гавана хочет, чтобы отношения с Вашингтоном были основаны на уважении. "Канал для диалога полностью застопорился. Переговоров нет", - добавила она. Посол также рассказала, что более 100 тысяч человек ожидают операций. США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 1960-х годов. В последние годы Вашингтон расширил санкционное давление, а кубинские власти неоднократно заявляли, что ужесточение ограничений стало одной из главных причин дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и углубления экономического кризиса. Летом 2026 года руководство страны объявило о масштабных экономических реформах, объяснив их необходимостью адаптации к условиям усиленного санкционного давления.

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мировая экономика, сша, куба, вашингтон, дональд трамп