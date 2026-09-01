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Посольство России оценило новые меры Британии против системы платежей A7 - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Посольство России оценило новые меры Британии против системы платежей A7
Посольство России оценило новые меры Британии против системы платежей A7 - 01.09.2026, ПРАЙМ
Посольство России оценило новые меры Британии против системы платежей A7
Новые меры Великобритании, направленные против российской системы международных платежей A7, дестабилизируют международную торговлю и нанесут ущерб самой... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:15+0300
2026-09-01T18:15+0300
мировая экономика
россия
великобритания
лондон
москва
владимир путин
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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Новые меры Великобритании, направленные против российской системы международных платежей A7, дестабилизируют международную торговлю и нанесут ущерб самой Британии, заявило посольство России в Лондоне. Британские власти в понедельник объявили о новом пакете мер для предотвращения нарушения санкционнного режима против России, увеличив штрафы для нарушителей санкций. Британские власти также выпустили общенациональное предупреждение против российской системы международных платежей A7. Отмечается, что эта мера якобы призвана помочь частному сектору в борьбе с уклонением от санкций. "Последние меры Великобритании, направленные против системы A7, являются продолжением ее бессмысленной политики незаконных односторонних санкций. Подобные ограничения никак не повлияют на курс России, а лишь дестабилизируют международную торговлю и финансовую стабильность. В конечном счете, они нанесут ущерб экономике той страны, которая их вводит", - говорится в комментарии посольства агентству Рейтер. Россия будет продолжать защищать свои законные интересы и права своих экономических субъектов всеми доступными законными средствами, подчеркнули в дипмиссии. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
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мировая экономика, россия, великобритания, лондон, москва, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МОСКВА, Владимир Путин
18:15 01.09.2026
 
Посольство России оценило новые меры Британии против системы платежей A7

Посольство России: новые меры Британии против A7 дестабилизируют международную торговлю

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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Новые меры Великобритании, направленные против российской системы международных платежей A7, дестабилизируют международную торговлю и нанесут ущерб самой Британии, заявило посольство России в Лондоне.
Британские власти в понедельник объявили о новом пакете мер для предотвращения нарушения санкционнного режима против России, увеличив штрафы для нарушителей санкций. Британские власти также выпустили общенациональное предупреждение против российской системы международных платежей A7. Отмечается, что эта мера якобы призвана помочь частному сектору в борьбе с уклонением от санкций.
"Последние меры Великобритании, направленные против системы A7, являются продолжением ее бессмысленной политики незаконных односторонних санкций. Подобные ограничения никак не повлияют на курс России, а лишь дестабилизируют международную торговлю и финансовую стабильность. В конечном счете, они нанесут ущерб экономике той страны, которая их вводит", - говорится в комментарии посольства агентству Рейтер.
Россия будет продолжать защищать свои законные интересы и права своих экономических субъектов всеми доступными законными средствами, подчеркнули в дипмиссии.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
 
Мировая экономикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНМОСКВАВладимир Путин
 
 
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