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Рада отклонила поправки о налоге на посылки стоимостью до 150 евро

Рада отклонила поправки о налоге на посылки стоимостью до 150 евро - 01.09.2026, ПРАЙМ

Рада отклонила поправки о налоге на посылки стоимостью до 150 евро

Верховная рада в очередной раз отклонила все поправки, предусматривающие введение налога на посылки стоимостью до 150 евро, сообщил во вторник депутат Верховной | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:45+0300

2026-09-01T15:45+0300

2026-09-01T15:45+0300

украина

мвф

верховная рада

посылки

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Верховная рада в очередной раз отклонила все поправки, предусматривающие введение налога на посылки стоимостью до 150 евро, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Рада снова провалила законопроекты №15460 и №15112д об отмене льготы на посылки до 150 евро", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Как отметил депутат, из 306 депутатов "за" проголосовали всего лишь 194 и 198 за два закона соответственно. При этом, как отмечает украинское агентство УНИАН, Украина обещала МВФ принять налогообложение доходов с цифровых платформ и отменить льготу для недорогих международных посылок еще до конца июля. Это была уже вторая попытка принять требуемые МВФ поправки. Предыдущая провалилась 26 мая 2026 года накануне визита миссии МВФ на Украину. На данный момент посылки из-за границы стоимостью до 150 евро на Украине все еще не облагаются НДС и пошлинами. Агентство Блумберг со ссылкой на источники в ноябре 2025 года передало, что Украина согласилась отменить ряд налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств ради получения нового финансирования от МВФ. В частности, планировалось завершить разработку законопроекта, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость на доходы, связанные с широко распространенным статусом самозанятости, а также расширение категории иностранных посылок, подлежащих обложению этим налогом.

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украина, мвф, верховная рада, посылки