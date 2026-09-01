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В СО ЕЭС оценили рост потребления электроэнергии в России

В СО ЕЭС оценили рост потребления электроэнергии в России - 01.09.2026, ПРАЙМ

В СО ЕЭС оценили рост потребления электроэнергии в России

Потребление электроэнергии в России в 2027-2032 годах ежегодно будет расти на 1,87%, прогнозирует Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС). | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:20+0300

2026-09-01T16:20+0300

2026-09-01T16:30+0300

россия

еэс

энергетика

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в 2027-2032 годах ежегодно будет расти на 1,87%, прогнозирует Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС). Системный оператор разработал проект схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР) на 2027–2032 годы. Проект СиПР направлен на рассмотрение в федеральные и региональные органы исполнительной власти. "Прогноз потребления к 2032 году: ЕЭС России: электроэнергия – 1 301 828 миллионов кВт.ч (в среднем +1,87% в год), мощность – 190 265 МВт (+2,19% в год)", - сказано в сообщении. В течение этих шести лет суммарно планируется вывести из эксплуатации 4,417 ГВт атомной генерации, 3,131 ГВт тепловых электростанций. А ввести суммарно планируется 22,073 ГВт новой генерации, в том числе теплоэлектростанций – 10,868 ГВт (газовых – 7,356 ГВт, угольных – 3,085 ГВт, прочих – 427 МВт); атомных электростанций – 5 ГВт; солнечных и ветряных электростанций - 4,831 ГВт; гидро- и гидроаккумулирующих электростанций - 1,024 ГВт. В результате к 2032 году суммарная установленная мощность всех электростанций в России достигнет 275 ГВт. Доля ТЭС незначительно снизится (с 65,84% до 64,54%), доля СЭС и ВЭС вырастет ровно вдвое (с 2,18% до 4,4%).

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