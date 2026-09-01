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Калини сравнил экономику России с белым медведем

Калини сравнил экономику России с белым медведем - 01.09.2026, ПРАЙМ

Калини сравнил экономику России с белым медведем

Экономику России можно сравнить с белым медведем, ведь он умеет выживать в суровых условиях, а его популяция сохраняется благодаря занесению в Красную книгу,... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:51+0300

2026-09-01T09:51+0300

2026-09-01T10:09+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Экономику России можно сравнить с белым медведем, ведь он умеет выживать в суровых условиях, а его популяция сохраняется благодаря занесению в Красную книгу, так же и экономике помогают меры государства, сказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, выступая на ВЭФ. "Россию всегда ассоциируют с медведем. Я бы конкретизировал, я бы сравнил, особенно на Дальнем Востоке, сравнил с белым медведем", - сказал Калинин, отвечая на вопрос, с каким животным он бы сравнил экономику России. Он отметил, что белый медведь - животное сильное, умеет жить в крайне неблагоприятных условиях. "Его популяцию враги постоянно пытаются подрезать, но благодаря, в том числе, занесению в Красную книгу, то есть государственным мерам, она, невзирая ни на что, сохраняется", - подчеркнул президент "Опоры России". "Поэтому мой выбор - это белый медведь, как символ сегодняшнего состояния российского бизнеса", - подытожил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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