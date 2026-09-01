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Более 12 миллионов россиян пользуются приложением "Госуслуги Моя школа"

Более 12 миллионов россиян пользуются приложением "Госуслуги Моя школа" - 01.09.2026, ПРАЙМ

Более 12 миллионов россиян пользуются приложением "Госуслуги Моя школа"

Приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются уже более 12 миллионов россиян в 87 регионах, сообщили в Минцифры. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:45+0300

2026-09-01T09:45+0300

2026-09-01T09:45+0300

технологии

россия

минцифры

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются уже более 12 миллионов россиян в 87 регионах, сообщили в Минцифры. "Госуслуги Моя школа" - удобное приложение для школьников и их родителей, которым пользуются уже более 12,2 миллиона человек в 87 регионах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 20 регионах страны его выбрали как основное решение для школьников и теперь их жителям доступны новые функции. Так, в приложении появилась информация о школьном питании. Ребенок и родитель смогут увидеть меню на день, состав и калорийность блюд, стоимость приема пищи. Кроме того, учителя смогут выставлять там оценки, назначать домашнее задание, отслеживать его выполнение, а также собирать интерактивные видеоуроки, презентации и авторские курсы. В ведомстве отметили, что приложение полезно и для студентов колледжей. Пользователям доступны расписание занятий, оценки, информация о промежуточной аттестации и электронная зачетка. Минцифры добавило, что в сервисе теперь можно посмотреть сведения об индивидуальных достижениях: олимпиадах, курсах, волонтерстве, спортивных результатах и ГТО. Они верифицированы и пригодятся при поступлении. Платформа "Госуслуги Моя школа" запущена в 2025 году. Она позволяет отслеживать расписание, успеваемость, вносить в распорядок дня личные дела, хвалить ребенка за успехи и при его согласии - узнавать местоположение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, минцифры