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Более 12 миллионов россиян пользуются приложением "Госуслуги Моя школа" - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Более 12 миллионов россиян пользуются приложением "Госуслуги Моя школа"
Более 12 миллионов россиян пользуются приложением "Госуслуги Моя школа" - 01.09.2026, ПРАЙМ
Более 12 миллионов россиян пользуются приложением "Госуслуги Моя школа"
Приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются уже более 12 миллионов россиян в 87 регионах, сообщили в Минцифры. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:45+0300
2026-09-01T09:45+0300
технологии
россия
минцифры
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются уже более 12 миллионов россиян в 87 регионах, сообщили в Минцифры. "Госуслуги Моя школа" - удобное приложение для школьников и их родителей, которым пользуются уже более 12,2 миллиона человек в 87 регионах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 20 регионах страны его выбрали как основное решение для школьников и теперь их жителям доступны новые функции. Так, в приложении появилась информация о школьном питании. Ребенок и родитель смогут увидеть меню на день, состав и калорийность блюд, стоимость приема пищи. Кроме того, учителя смогут выставлять там оценки, назначать домашнее задание, отслеживать его выполнение, а также собирать интерактивные видеоуроки, презентации и авторские курсы. В ведомстве отметили, что приложение полезно и для студентов колледжей. Пользователям доступны расписание занятий, оценки, информация о промежуточной аттестации и электронная зачетка. Минцифры добавило, что в сервисе теперь можно посмотреть сведения об индивидуальных достижениях: олимпиадах, курсах, волонтерстве, спортивных результатах и ГТО. Они верифицированы и пригодятся при поступлении. Платформа "Госуслуги Моя школа" запущена в 2025 году. Она позволяет отслеживать расписание, успеваемость, вносить в распорядок дня личные дела, хвалить ребенка за успехи и при его согласии - узнавать местоположение.
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192
40
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технологии, россия, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Минцифры
09:45 01.09.2026
 
Более 12 миллионов россиян пользуются приложением "Госуслуги Моя школа"

Минцифры: приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются более 12 миллионов россиян

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются уже более 12 миллионов россиян в 87 регионах, сообщили в Минцифры.
"Госуслуги Моя школа" - удобное приложение для школьников и их родителей, которым пользуются уже более 12,2 миллиона человек в 87 регионах", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в 20 регионах страны его выбрали как основное решение для школьников и теперь их жителям доступны новые функции.
Так, в приложении появилась информация о школьном питании. Ребенок и родитель смогут увидеть меню на день, состав и калорийность блюд, стоимость приема пищи.
Кроме того, учителя смогут выставлять там оценки, назначать домашнее задание, отслеживать его выполнение, а также собирать интерактивные видеоуроки, презентации и авторские курсы.
В ведомстве отметили, что приложение полезно и для студентов колледжей. Пользователям доступны расписание занятий, оценки, информация о промежуточной аттестации и электронная зачетка.
Минцифры добавило, что в сервисе теперь можно посмотреть сведения об индивидуальных достижениях: олимпиадах, курсах, волонтерстве, спортивных результатах и ГТО. Они верифицированы и пригодятся при поступлении.
Платформа "Госуслуги Моя школа" запущена в 2025 году. Она позволяет отслеживать расписание, успеваемость, вносить в распорядок дня личные дела, хвалить ребенка за успехи и при его согласии - узнавать местоположение.
 
ТехнологииРОССИЯМинцифры
 
 
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