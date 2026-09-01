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Первые два проекта на Дальнем Востоке будут финансироваться через облигации

Первые два проекта на Дальнем Востоке будут финансироваться через облигации - 01.09.2026, ПРАЙМ

Первые два проекта на Дальнем Востоке будут финансироваться через облигации

Первые два проекта на 2,2 миллиарда рублей отобраны для финансирования через инфраструктурные облигации в рамках реализации мастер-планов городов Дальнего... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T06:22+0300

2026-09-01T06:22+0300

2026-09-01T06:22+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Первые два проекта на 2,2 миллиарда рублей отобраны для финансирования через инфраструктурные облигации в рамках реализации мастер-планов городов Дальнего Востока, заявила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева на Восточном экономическом форуме. Как пояснила Нургалиева, в этом году министерство вместе с "Дом.РФ" запустило инструмент инфраструктурных облигаций для реализации мастер-планов, при этом из госпрограммы субсидируется часть процентной ставки. "Впервые для реализации мастер-планов выпускаем инфраструктурные облигации. У нас уже первые два проекта отобраны на 2,2 млрд рублей, прошли оценку и одобрение Президиума правительственной комиссии: один проект в Республике Саха (Якутия), второй – в Амурской области", – сказала Нургалиева на сессии "Нетипичные инструменты финансирования проектов развития на Дальнем Востоке". По ее словам, этот механизм позволяет одномоментно запускать кратно больше проектов, чем при прямом финансировании, и дает регионам возможность растягивать финансовую нагрузку во времени. Ключевая задача – привлечь коммерческие средства на реализацию мастер-планов, что позволяет ускорять реализацию и соблюдать сроки до 2030 года. Нургалиева также отметила, что за последние десять лет преференциальные режимы дали серьезную устойчивость региональным бюджетам. Сегодня два субъекта – Сахалинская и Амурская области – уже стали регионами-донорами. Хабаровский и Приморский края стабильно демонстрируют ежегодный прирост собственных доходов, приближаясь к статусу доноров. Забайкальский край и Магаданская область за последние пять лет увеличили собственные доходы двукратно. Замминистра добавила, что доля госдолга в структуре бюджетов субъектов Дальнего Востока снизилась с 27% пять лет назад до 24% сегодня, что позволяет регионам брать на себя дополнительные обязательства без перегрузки бюджетов. На Дальнем Востоке по поручению президента реализуются мастер-планы 25 городов. Мастер-планы были созданы на основе приоритетов, которые определили сами жители. Это благоустройство, создание новой комфортной среды, новые возможности для образования, работы и отдыха. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, финансы, дальний восток, арктика, амурская область, дом.рф, вэф