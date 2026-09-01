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Работники тайваньского филиала Micron планируют забастовки, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Работники тайваньского филиала Micron планируют забастовки, пишут СМИ
Работники тайваньского филиала Micron планируют забастовки, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
Работники тайваньского филиала Micron планируют забастовки, пишут СМИ
Профсоюз работников филиалов американской компании Micron на Тайване планирует забастовки из-за низкого размера премий, передает центральное новостное агентство | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:31+0300
2026-09-01T15:35+0300
мировая экономика
тайвань
китай
кнр
micron
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Профсоюз работников филиалов американской компании Micron на Тайване планирует забастовки из-за низкого размера премий, передает центральное новостное агентство Тайваня (CNA). Американская Micron Technology является одним из крупнейших производителей полупроводниковой продукции в мире. Согласно данным компании, на Тайване располагаются четыре производственных филиала, а также головной офис в Тайбэе. "Американская Micron столкнулась с угрозой забастовок из-за недовольства сотрудников размером премий, которые "уступают" выплатам в других компаниях отрасли. Профсоюзы заводов Micron в Таоюане и Тайчжуне рассматривают возможность проведения забастовки", - говорится в сообщении. По данным агентства, около 80% сотрудников поддерживают идею о проведении забастовки. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
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мировая экономика, тайвань, китай, кнр, micron
Мировая экономика, Тайвань, КИТАЙ, КНР, Micron
15:31 01.09.2026 (обновлено: 15:35 01.09.2026)
 
Работники тайваньского филиала Micron планируют забастовки, пишут СМИ

CNA: профсоюз работников филиалов Micron на Тайване планирует забастовки

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Профсоюз работников филиалов американской компании Micron на Тайване планирует забастовки из-за низкого размера премий, передает центральное новостное агентство Тайваня (CNA).
Американская Micron Technology является одним из крупнейших производителей полупроводниковой продукции в мире. Согласно данным компании, на Тайване располагаются четыре производственных филиала, а также головной офис в Тайбэе.
"Американская Micron столкнулась с угрозой забастовок из-за недовольства сотрудников размером премий, которые "уступают" выплатам в других компаниях отрасли. Профсоюзы заводов Micron в Таоюане и Тайчжуне рассматривают возможность проведения забастовки", - говорится в сообщении.
По данным агентства, около 80% сотрудников поддерживают идею о проведении забастовки.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
 
Мировая экономикаТайваньКИТАЙКНРMicron
 
 
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