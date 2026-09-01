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Осень, биткоин и перспективы роста - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Осень, биткоин и перспективы роста
Осень, биткоин и перспективы роста - 01.09.2026, ПРАЙМ
Осень, биткоин и перспективы роста
В первый день осени биткоин торгуется на уровне 78 544 долларов. После падения до 76 888 долларов цена уже три с половиной дня находится в боковом тренде. Важно | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:42+0300
2026-09-01T13:42+0300
статья
сша
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872877251.jpg?1788259349
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В первый день осени биткоин торгуется на уровне 78 544 долларов. После падения до 76 888 долларов цена уже три с половиной дня находится в боковом тренде. Важно отметить, что покупатели уверенно удержали уровень 76 670 долларов и технически готовы к возврату к 80 000 долларов при благоприятном макроэкономическом фоне.Для биткоина, который за неделю прибавил менее 2 процентов и застрял ниже психологической отметки в 80 тысяч долларов, главными сдерживающими рост факторами стали жесткая риторика Федеральной резервной системы США и усталость покупателей. Инфляция в Америке держится на уровне 3,3 процента, а чиновники ФРС дают понять, что снижать ставки пока не планируют. Это делает деньги дорогими, и крупному капиталу, включая институциональных инвесторов из биржевых инвестиционных фондов, становится сложнее агрессивно закупать активы.Дополнительное давление оказала техническая картина: после двух неудачных попыток пробить уровень 81 000 долларов сформировался паттерн сопротивления, что спровоцировало фиксацию прибыли. Для продолжения восстановления биткоину критически важно удержать цену выше зоны 76 600 долларов до конца понедельника. Если удастся закрепиться выше 79 400–80 000 долларов, вероятность резкого падения существенно снизится. Новый импульс роста возможен в середине недели, если данные по рынку труда США окажутся слабее ожиданий, что даст надежду на будущее смягчение денежной политики. Без этого позитивного макроэкономического фона рынок может продолжить боковое движение или уйти к поддержке в районе 74 тысяч долларов.Что касается индекса CoinDesk 20, который отслеживает стоимость двадцати крупнейших монет и потерял за неделю 0,2 процента, то затухание импульса связано с повышенной чувствительностью альткоинов к макроэкономическим рискам. После резкого скачка в середине августа рынку необходима была пауза для переваривания роста и фиксации прибыли инвесторами. Альткоины сильно зависят от аппетита к риску на фондовых биржах, а технологический сектор США сейчас находится под давлением из-за высоких процентных ставок.Геополитическая стабилизация и снижение цен на нефть также не дали дополнительного толчка криптовалюте, так как общий настрой инвесторов стал более осторожным. Ожидать нового сильного движения стоит после публикации экономических данных из США в начале этой недели. Если статистика подтвердит замедление экономики, мы увидим восстановление всего широкого рынка вслед за биткоином. В случае же сохранения жесткой позиции регуляторов вероятна краткосрочная коррекция, поскольку альткоины традиционно падают сильнее биткоина при общей нервозности на рынке. Сейчас главное — наблюдать за поведением биткоина на уровне поддержки 76 600 долларов, так как именно он задаёт тон всему остальному крипторынку.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мнения аналитиков
Статья, США, Мнения аналитиков
13:42 01.09.2026
 
Осень, биткоин и перспективы роста

Крипта застряла ниже 80 тысяч долларов из-за жесткой риторики ФРС и усталости покупателей

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В первый день осени биткоин торгуется на уровне 78 544 долларов. После падения до 76 888 долларов цена уже три с половиной дня находится в боковом тренде. Важно отметить, что покупатели уверенно удержали уровень 76 670 долларов и технически готовы к возврату к 80 000 долларов при благоприятном макроэкономическом фоне.
Для биткоина, который за неделю прибавил менее 2 процентов и застрял ниже психологической отметки в 80 тысяч долларов, главными сдерживающими рост факторами стали жесткая риторика Федеральной резервной системы США и усталость покупателей. Инфляция в Америке держится на уровне 3,3 процента, а чиновники ФРС дают понять, что снижать ставки пока не планируют. Это делает деньги дорогими, и крупному капиталу, включая институциональных инвесторов из биржевых инвестиционных фондов, становится сложнее агрессивно закупать активы.
Дополнительное давление оказала техническая картина: после двух неудачных попыток пробить уровень 81 000 долларов сформировался паттерн сопротивления, что спровоцировало фиксацию прибыли. Для продолжения восстановления биткоину критически важно удержать цену выше зоны 76 600 долларов до конца понедельника. Если удастся закрепиться выше 79 400–80 000 долларов, вероятность резкого падения существенно снизится. Новый импульс роста возможен в середине недели, если данные по рынку труда США окажутся слабее ожиданий, что даст надежду на будущее смягчение денежной политики. Без этого позитивного макроэкономического фона рынок может продолжить боковое движение или уйти к поддержке в районе 74 тысяч долларов.
Что касается индекса CoinDesk 20, который отслеживает стоимость двадцати крупнейших монет и потерял за неделю 0,2 процента, то затухание импульса связано с повышенной чувствительностью альткоинов к макроэкономическим рискам. После резкого скачка в середине августа рынку необходима была пауза для переваривания роста и фиксации прибыли инвесторами. Альткоины сильно зависят от аппетита к риску на фондовых биржах, а технологический сектор США сейчас находится под давлением из-за высоких процентных ставок.
Геополитическая стабилизация и снижение цен на нефть также не дали дополнительного толчка криптовалюте, так как общий настрой инвесторов стал более осторожным. Ожидать нового сильного движения стоит после публикации экономических данных из США в начале этой недели. Если статистика подтвердит замедление экономики, мы увидим восстановление всего широкого рынка вслед за биткоином. В случае же сохранения жесткой позиции регуляторов вероятна краткосрочная коррекция, поскольку альткоины традиционно падают сильнее биткоина при общей нервозности на рынке. Сейчас главное — наблюдать за поведением биткоина на уровне поддержки 76 600 долларов, так как именно он задаёт тон всему остальному крипторынку.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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