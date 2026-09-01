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Cеверный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Cеверный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом
Cеверный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом - 01.09.2026, ПРАЙМ
Cеверный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом
Cеверный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом, сократившим время перевозок, заявил на сессии ВЭФ гендиректор китайской компании NewNew | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:01+0300
2026-09-01T19:01+0300
бизнес
мировая экономика
китай
кнр
северный ледовитый океан
вэф
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Cеверный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом, сократившим время перевозок, заявил на сессии ВЭФ гендиректор китайской компании NewNew Shipping Line Кэ Цзинь. Ранее китайский новостной портал Xinde Marine передавал, что Китай 15 августа запустил первый еженедельный арктический контейнерный экспресс-маршрут КНР-Европа, который проходит по Северному морскому пути. "Северный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом", - заявил на сессии ВЭФ Кэ Цзинь. По его словам, времени на перевозки по Северному морскому пути тратится меньше, расход топлива также ниже. Северный морской путь является основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, мировая экономика, китай, кнр, северный ледовитый океан, вэф
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Северный Ледовитый океан, ВЭФ
19:01 01.09.2026
 
Cеверный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом

Глава NewNew Shipping Line: Севморпуть стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Cеверный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом, сократившим время перевозок, заявил на сессии ВЭФ гендиректор китайской компании NewNew Shipping Line Кэ Цзинь.
Ранее китайский новостной портал Xinde Marine передавал, что Китай 15 августа запустил первый еженедельный арктический контейнерный экспресс-маршрут КНР-Европа, который проходит по Северному морскому пути.
"Северный морской путь стал безопасным, надежным и эффективным маршрутом", - заявил на сессии ВЭФ Кэ Цзинь.
По его словам, времени на перевозки по Северному морскому пути тратится меньше, расход топлива также ниже.
Северный морской путь является основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙКНРСеверный Ледовитый океанВЭФ
 
 
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