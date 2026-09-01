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Доля нацвалют в расчетах РФ с партнерами по ШОС составляет более 98%

Доля нацвалют в расчетах РФ с партнерами по ШОС составляет более 98% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Доля нацвалют в расчетах РФ с партнерами по ШОС составляет более 98%

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) все активнее используют национальные валюты в торговле, их доля в расчетах России с партнерами по организации | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:01+0300

2026-09-01T09:01+0300

2026-09-01T09:01+0300

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) все активнее используют национальные валюты в торговле, их доля в расчетах России с партнерами по организации - более 98%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Во взаиморасчетах наших государств все шире используют национальные валюты, в операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%", - сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, владимир путин, шос