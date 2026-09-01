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Доля нацвалют в расчетах РФ с партнерами по ШОС составляет более 98%
Доля нацвалют в расчетах РФ с партнерами по ШОС составляет более 98% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Доля нацвалют в расчетах РФ с партнерами по ШОС составляет более 98%
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) все активнее используют национальные валюты в торговле, их доля в расчетах России с партнерами по организации | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:01+0300
2026-09-01T09:01+0300
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россия
мировая экономика
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) все активнее используют национальные валюты в торговле, их доля в расчетах России с партнерами по организации - более 98%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Во взаиморасчетах наших государств все шире используют национальные валюты, в операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%", - сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.
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россия, мировая экономика, владимир путин, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, ШОС
Доля нацвалют в расчетах РФ с партнерами по ШОС составляет более 98%
Путин: доля нацвалют в расчетах РФ с партнерами по ШОС составляет более 98%