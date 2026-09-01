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Универсальный R-код для оплаты товаров и услуг стал доступен в России - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Универсальный R-код для оплаты товаров и услуг стал доступен в России
Универсальный R-код для оплаты товаров и услуг стал доступен в России - 01.09.2026, ПРАЙМ
Универсальный R-код для оплаты товаров и услуг стал доступен в России
Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг стал доступен в России, с его помощью можно выбрать разные варианты расчетов, в том числе Систему быстрых... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:18+0300
2026-09-01T00:18+0300
технологии
финансы
россия
нспк
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг стал доступен в России, с его помощью можно выбрать разные варианты расчетов, в том числе Систему быстрых платежей (СБП) и цифровой рубль. Согласно федеральному закону, с 1 сентября все банки в России должны запустить у себя универсальный QR-код. Универсальный QR-код - это не новый способ списания денег, а единое "окно", которое объединяет разные варианты оплаты. По универсальному QR-коду можно получить доступ: к Системе быстрых платежей, сервисам банков, а еще - к цифровым рублям. Цифровые рубли с 1 сентября будут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, через год обязанность возникнет у бизнеса с выручкой более 30 миллионов рублей. С 1 сентября 2028 года уже подключатся остальные компании. Оператором универсального платежного кода выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Как говорили ранее РИА Новости в НСПК, универсальный QR-код доступен всем банкам – участникам Системы быстрых платежей (СБП) и их клиентам. Чтобы воспользоваться технологией, достаточно навести камеру смартфона на QR-код или приложить устройство к NFC-табличке. После этого откроется единая платежная страница, где можно будет выбрать удобный способ оплаты. Второй вариант – воспользоваться мобильным приложением банка при сканировании.
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192
40
192
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5
4.7
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технологии, финансы, россия, нспк
Технологии, Финансы, РОССИЯ, НСПК
00:18 01.09.2026
 
Универсальный R-код для оплаты товаров и услуг стал доступен в России

Универсальный R-код для оплаты товаров и услуг стал доступен в России

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг стал доступен в России, с его помощью можно выбрать разные варианты расчетов, в том числе Систему быстрых платежей (СБП) и цифровой рубль.
Согласно федеральному закону, с 1 сентября все банки в России должны запустить у себя универсальный QR-код.
Универсальный QR-код - это не новый способ списания денег, а единое "окно", которое объединяет разные варианты оплаты. По универсальному QR-коду можно получить доступ: к Системе быстрых платежей, сервисам банков, а еще - к цифровым рублям.
Цифровые рубли с 1 сентября будут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, через год обязанность возникнет у бизнеса с выручкой более 30 миллионов рублей. С 1 сентября 2028 года уже подключатся остальные компании.
Оператором универсального платежного кода выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Как говорили ранее РИА Новости в НСПК, универсальный QR-код доступен всем банкам – участникам Системы быстрых платежей (СБП) и их клиентам.
Чтобы воспользоваться технологией, достаточно навести камеру смартфона на QR-код или приложить устройство к NFC-табличке. После этого откроется единая платежная страница, где можно будет выбрать удобный способ оплаты. Второй вариант – воспользоваться мобильным приложением банка при сканировании.
 
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