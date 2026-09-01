https://1prime.ru/20260901/rabotodateli-872846317.html

Работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми

Работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми - 01.09.2026, ПРАЙМ

Работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми

Работодателям в России с 1 сентября запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет, новая мера направлена на создание более... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

общество

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 1 сент - ПРАЙМ. Работодателям в России с 1 сентября запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет, новая мера направлена на создание более благоприятных условий этой категории граждан, сообщил РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов. "Очевидно, что государство такими законами старается создать более благоприятные условия для женщин с детьми. Косвенно это повлияет и на демографию, так как со временем снизит уровень предвзятости работодателя по отношению к женщинам с маленькими детьми", - сказал Ахмедов. По словам специалиста, если руководитель все же установит испытательный срок женщине, условие в трудовом договоре будет признано недействительным. Увольнение в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. Он добавил, что нововведение снизит неопределенность мам при поиске работы и со временем будет способствовать формированию более инклюзивной рабочей среды. По словам специалиста, запрет на испытательный срок важен, поскольку распространяется на довольно широкую категорию работников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рэу им. г.в.плеханова