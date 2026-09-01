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Работодатели смогут отзывать работников с вредными условиями труда
Работодатели смогут отзывать работников с вредными условиями труда - 01.09.2026, ПРАЙМ
Работодатели смогут отзывать работников с вредными условиями труда
Работодатели с 1 сентября 2026 года смогут отзывать из отпуска сотрудников с вредными и опасными условиями труда без их согласия для предотвращения или... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:38+0300
2026-09-01T00:38+0300
2026-09-01T00:38+0300
общество
рудн
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Работодатели с 1 сентября 2026 года смогут отзывать из отпуска сотрудников с вредными и опасными условиями труда без их согласия для предотвращения или устранения последствий катастроф, производственных аварий и стихийных бедствий, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
По общему правилу отозвать сотрудника из отпуска можно только с его согласия. С 1 сентября появится новое исключение для работников с вредными и опасными условиями труда.
"Работники с вредными или опасными условиями труда могут отзываться из отпуска для предотвращения или устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия", - сказал Петкилев.
Он уточнил, что отозвать сотрудника из отпуска можно только при реальной рабочей необходимости, вызывать его без объективной причины запрещено. По словам Петкилева, таким работникам будет гарантирована двойная оплата за отработанные дни.
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общество , рудн
Работодатели смогут отзывать работников с вредными условиями труда
Работодатели с 1 сентября смогут отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Работодатели с 1 сентября 2026 года смогут отзывать из отпуска сотрудников с вредными и опасными условиями труда без их согласия для предотвращения или устранения последствий катастроф, производственных аварий и стихийных бедствий, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
По общему правилу отозвать сотрудника из отпуска можно только с его согласия. С 1 сентября появится новое исключение для работников с вредными и опасными условиями труда.
"Работники с вредными или опасными условиями труда могут отзываться из отпуска для предотвращения или устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия", - сказал Петкилев.
Он уточнил, что отозвать сотрудника из отпуска можно только при реальной рабочей необходимости, вызывать его без объективной причины запрещено. По словам Петкилева, таким работникам будет гарантирована двойная оплата за отработанные дни.