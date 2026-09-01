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Ленский район Иркутской области давно превзошел Клондайк по добыче золота
Ленский район Иркутской области давно превзошел Клондайк по добыче золота - 01.09.2026, ПРАЙМ
Ленский район Иркутской области давно превзошел Клондайк по добыче золота
Ленский золотоносный район, расположенный на территории Бодайбинского района Иркутской области, давно превзошел канадский Клондайк по объему добытого там... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Ленский золотоносный район, расположенный на территории Бодайбинского района Иркутской области, давно превзошел канадский Клондайк по объему добытого там золота, рассказал руководитель Роснедр Олег Казанов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"По объемам добычи золота Ленский (Бодайбинский) район Иркутской области уже превзошел Клондайк: из россыпей там добыто более 3 тысяч тонн золота, а запасы коренных месторождений превышают 3,5 тысячи тонн. На Клондайке, по разным оценкам, добыто от 400 до 600 тонн", - сказал он.
Таким образом, в этом районе Иркутской области добыто в 6-9 раз больше золота, чем в легендарном и ставшем нарицательным канадском регионе.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.
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промышленность, иркутская область, владивосток, роснедра, вэф
Промышленность, Иркутская область, Владивосток, Роснедра, ВЭФ
Ленский район Иркутской области давно превзошел Клондайк по добыче золота
Глава Роснедр Казанов: Ленский район Иркутской области давно превзошел Клондайк
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Ленский золотоносный район, расположенный на территории Бодайбинского района Иркутской области, давно превзошел канадский Клондайк по объему добытого там золота, рассказал руководитель Роснедр Олег Казанов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"По объемам добычи золота Ленский (Бодайбинский) район Иркутской области уже превзошел Клондайк: из россыпей там добыто более 3 тысяч тонн золота, а запасы коренных месторождений превышают 3,5 тысячи тонн. На Клондайке, по разным оценкам, добыто от 400 до 600 тонн", - сказал он.
Таким образом, в этом районе Иркутской области добыто в 6-9 раз больше золота, чем в легендарном и ставшем нарицательным канадском регионе.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.