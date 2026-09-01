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В АКОРТ рассказали, когда выгоднее покупать школьные товары - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В АКОРТ рассказали, когда выгоднее покупать школьные товары
В АКОРТ рассказали, когда выгоднее покупать школьные товары - 01.09.2026, ПРАЙМ
В АКОРТ рассказали, когда выгоднее покупать школьные товары
Осенью в магазинах начнутся сезонные распродажи школьных товаров - цены снизятся, но выбор станет меньше: в основном останутся те позиции, которые не разобрали... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:46+0300
2026-09-01T14:47+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Осенью в магазинах начнутся сезонные распродажи школьных товаров - цены снизятся, но выбор станет меньше: в основном останутся те позиции, которые не разобрали в сезон, заявил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "С точки зрения выбора выгоднее покупать в сезон, пока в магазинах представлен полный размерный ряд и весь ассортимент. Осенью омниканальные торговые сети переходят к общей волне сезонных распродаж, однако она затрагивает уже остатки коллекций, и подобрать нужную модель и размер становится сложнее", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что пик спроса приходится на вторую половину августа и первую неделю сентября, когда семьям становятся известны требования школы к форме и списки принадлежностей. Именно эти две-три недели дают основную часть продаж в категории. Перед учебным годом активнее всего покупают обязательные и быстро расходуемые категории - тетради, ручки, карандаши, краски, дневники. Богданов подчеркнул, что школьный сезон в этом году стартовал на месяц раньше обычного. Торговые сети зафиксировали резкий рост продаж канцелярии уже в середине июля: за одну неделю они выросли более чем втрое к предыдущей, а продажи тетрадей и дневников увеличились в пять раз. При этом цены по ряду школьных товаров первой необходимости, по данным АКОРТ, сохранились на уровне прошлого года или снизились, а торговые сети дополнительно проводят программы сдерживания цен именно в высокий сезон. Вместе с канцелярией и школьной формой растет спрос на технику к учебному году. По данным "М.Видео", в период школьной акции лидерами по объему продаж в денежном выражении стали телевизоры, смартфоны и портативные гаджеты, а также ноутбуки и компьютеры. Спросом также пользуются и книги, прежде всего детская и учебная литература, и пособия для занятий с детьми.
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Бизнес, АКОРТ, М.Видео
14:46 01.09.2026 (обновлено: 14:47 01.09.2026)
 
В АКОРТ рассказали, когда выгоднее покупать школьные товары

АКОРТ: осенью в магазинах начнутся сезонные распродажи школьных товаров

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Осенью в магазинах начнутся сезонные распродажи школьных товаров - цены снизятся, но выбор станет меньше: в основном останутся те позиции, которые не разобрали в сезон, заявил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"С точки зрения выбора выгоднее покупать в сезон, пока в магазинах представлен полный размерный ряд и весь ассортимент. Осенью омниканальные торговые сети переходят к общей волне сезонных распродаж, однако она затрагивает уже остатки коллекций, и подобрать нужную модель и размер становится сложнее", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что пик спроса приходится на вторую половину августа и первую неделю сентября, когда семьям становятся известны требования школы к форме и списки принадлежностей. Именно эти две-три недели дают основную часть продаж в категории. Перед учебным годом активнее всего покупают обязательные и быстро расходуемые категории - тетради, ручки, карандаши, краски, дневники.
Богданов подчеркнул, что школьный сезон в этом году стартовал на месяц раньше обычного. Торговые сети зафиксировали резкий рост продаж канцелярии уже в середине июля: за одну неделю они выросли более чем втрое к предыдущей, а продажи тетрадей и дневников увеличились в пять раз.
При этом цены по ряду школьных товаров первой необходимости, по данным АКОРТ, сохранились на уровне прошлого года или снизились, а торговые сети дополнительно проводят программы сдерживания цен именно в высокий сезон.
Вместе с канцелярией и школьной формой растет спрос на технику к учебному году. По данным "М.Видео", в период школьной акции лидерами по объему продаж в денежном выражении стали телевизоры, смартфоны и портативные гаджеты, а также ноутбуки и компьютеры. Спросом также пользуются и книги, прежде всего детская и учебная литература, и пособия для занятий с детьми.
 
БизнесАКОРТМ.Видео
 
 
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