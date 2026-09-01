https://1prime.ru/20260901/rasprodazhi-872879866.html

В АКОРТ рассказали, когда выгоднее покупать школьные товары

В АКОРТ рассказали, когда выгоднее покупать школьные товары - 01.09.2026, ПРАЙМ

В АКОРТ рассказали, когда выгоднее покупать школьные товары

Осенью в магазинах начнутся сезонные распродажи школьных товаров - цены снизятся, но выбор станет меньше: в основном останутся те позиции, которые не разобрали... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:46+0300

2026-09-01T14:46+0300

2026-09-01T14:47+0300

бизнес

акорт

м.видео

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872879866.jpg?1788263266

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Осенью в магазинах начнутся сезонные распродажи школьных товаров - цены снизятся, но выбор станет меньше: в основном останутся те позиции, которые не разобрали в сезон, заявил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "С точки зрения выбора выгоднее покупать в сезон, пока в магазинах представлен полный размерный ряд и весь ассортимент. Осенью омниканальные торговые сети переходят к общей волне сезонных распродаж, однако она затрагивает уже остатки коллекций, и подобрать нужную модель и размер становится сложнее", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что пик спроса приходится на вторую половину августа и первую неделю сентября, когда семьям становятся известны требования школы к форме и списки принадлежностей. Именно эти две-три недели дают основную часть продаж в категории. Перед учебным годом активнее всего покупают обязательные и быстро расходуемые категории - тетради, ручки, карандаши, краски, дневники. Богданов подчеркнул, что школьный сезон в этом году стартовал на месяц раньше обычного. Торговые сети зафиксировали резкий рост продаж канцелярии уже в середине июля: за одну неделю они выросли более чем втрое к предыдущей, а продажи тетрадей и дневников увеличились в пять раз. При этом цены по ряду школьных товаров первой необходимости, по данным АКОРТ, сохранились на уровне прошлого года или снизились, а торговые сети дополнительно проводят программы сдерживания цен именно в высокий сезон. Вместе с канцелярией и школьной формой растет спрос на технику к учебному году. По данным "М.Видео", в период школьной акции лидерами по объему продаж в денежном выражении стали телевизоры, смартфоны и портативные гаджеты, а также ноутбуки и компьютеры. Спросом также пользуются и книги, прежде всего детская и учебная литература, и пособия для занятий с детьми.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, акорт, м.видео