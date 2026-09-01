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Регионы ДФО и Арктики планируют разместить пять выпусков народных облигаций
Регионы ДФО и Арктики планируют разместить пять выпусков народных облигаций - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регионы ДФО и Арктики планируют разместить пять выпусков народных облигаций
Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики до конца 2026 года планируют разместить пять выпусков народных облигаций на маркетплейсе... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T06:07+0300
2026-09-01T06:07+0300
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амурская область
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики до конца 2026 года планируют разместить пять выпусков народных облигаций на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи, говорится в сообщении площадки.
"Повторное размещение ценных бумаг прорабатывают Амурская область и Чукотский автономный округ. Параллельно к дебютным выпускам готовятся муниципальные образования: Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск", - сообщили "Финуслуги".
Общий объем размещений составит около 760 миллионов рублей. Привлеченные средства пойдут на реализацию проектов, предусмотренных мастер-планами развития дальневосточных и арктических городов.
Соглашение о сотрудничестве по выпуску регионами ДФО и Арктики народных облигаций подписано Московской биржей и Минвостокразвития России в 2025 году на полях Восточного экономического форума. Ранее в рамках этого соглашения облигации на маркетплейсе "Финуслуги" разместили Амурская область, город Якутск и Чукотский автономный округ.
Возможность покупки народных облигаций появилась на "Финуслугах" в 2021 году. Особенность таких облигаций заключается в том, что их могут купить только физические лица — они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. Для покупки народных облигаций не требуется брокерский счет: все сделки проходят напрямую между физическим лицом и эмитентом.
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рынок, россия, арктика, амурская область, комсомольск-на-амуре, минвостокразвития
Рынок, РОССИЯ, АРКТИКА, Амурская область, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Минвостокразвития
Регионы ДФО и Арктики планируют разместить пять выпусков народных облигаций
Регионы ДФО и Арктики планируют разместить пять выпусков народных облигаций
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики до конца 2026 года планируют разместить пять выпусков народных облигаций на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи, говорится в сообщении площадки.
"Повторное размещение ценных бумаг прорабатывают Амурская область и Чукотский автономный округ. Параллельно к дебютным выпускам готовятся муниципальные образования: Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск", - сообщили "Финуслуги".
Общий объем размещений составит около 760 миллионов рублей. Привлеченные средства пойдут на реализацию проектов, предусмотренных мастер-планами развития дальневосточных и арктических городов.
Соглашение о сотрудничестве по выпуску регионами ДФО и Арктики народных облигаций подписано Московской биржей и Минвостокразвития России в 2025 году на полях Восточного экономического форума. Ранее в рамках этого соглашения облигации на маркетплейсе "Финуслуги" разместили Амурская область, город Якутск и Чукотский автономный округ.
Возможность покупки народных облигаций появилась на "Финуслугах" в 2021 году. Особенность таких облигаций заключается в том, что их могут купить только физические лица — они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. Для покупки народных облигаций не требуется брокерский счет: все сделки проходят напрямую между физическим лицом и эмитентом.