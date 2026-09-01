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"Росконгресс": загруженность морских портов достигла рекорда

"Росконгресс": загруженность морских портов достигла рекорда - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Росконгресс": загруженность морских портов достигла рекорда

Изменение торговых маршрутов из-за угроз безопасности для судов увеличило дефицит контейнеров и стоимость фрахта во всем мире, а загруженность морских портов к... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T04:18+0300

2026-09-01T04:18+0300

2026-09-01T04:18+0300

бизнес

ближний восток

черное море

иран

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Изменение торговых маршрутов из-за угроз безопасности для судов увеличило дефицит контейнеров и стоимость фрахта во всем мире, а загруженность морских портов к концу августа текущего года достигла рекорда, говорится в докладе "Росконгресса" "Тренды Азии 2026: бум ИИ, индустриальный перенос, геополитическая фрагментация", с которым ознакомилось РИА Новости. "Загруженность портов мира к концу августа достигла нового максимума. Совокупная вместимость контейнеровозов, ожидающих постановки к причалу, увеличилась до 4,31 миллиона TEU (twenty foot equivalent unit — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Показатель превысил предыдущий рекорд в 4 миллиона TEU, достигнутый в 2022 году", - говорится в докладе. Причины этого, по данным авторов, связаны, прежде всего, с угрозами безопасности судов на Ближнем Востоке и в районе Черного моря, а также с изменениями климата, которые повышают вероятность тропических штормов. Причем сбои имеют накопительный эффект: когда суда задерживаются или вынуждены обходить порты, это влияет как на текущие, так и на последующие рейсы. "Возникает дефицит контейнерных мощностей, а стоимость фрахта увеличивается. С начала войны в Иране Шанхайский индекс контейнерных перевозок вырос более чем на 150%", - говорится в докладе. В таких условиях стратегически важную роль для логистической связанности государств евразийского пространства может сыграть Дальневосточный федеральный округ России. "Благодаря своему расположению ДФО может служить ресурсно логистическими воротами в рамках транспортных коридоров, связывающих европейскую территорию с Азией", - говорится в докладе. Авторы признают, что долгое время инфраструктурные проблемы сдерживали расширение связей между Россией и азиатскими государствами, однако ситуация стала меняться с развитием Восточного полигона, объединяющего Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. "Модернизация железнодорожной транспортной сети и портовой инфраструктуры будет в значительной степени определять перспективы Евразии и, в частности, АТР, куда смещается экономический, финансовый и торговый центр мира", - говорится в документе.

ближний восток

черное море

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бизнес, ближний восток, черное море, иран, атр