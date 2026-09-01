Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подводный робот исследует затонувший у берегов Кипра паром - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/robot-872870545.html
Подводный робот исследует затонувший у берегов Кипра паром
Подводный робот исследует затонувший у берегов Кипра паром - 01.09.2026, ПРАЙМ
Подводный робот исследует затонувший у берегов Кипра паром
Подводный робот во вторник опустится на глубину в 514 метров и исследует затонувший у берегов Кипра паром на наличие тел погибших, передает телеканал 24 TV. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:01+0300
2026-09-01T12:01+0300
общество
турция
северный кипр
кипр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872870545.jpg?1788253282
СТАМБУЛ, 1 сен – ПРАЙМ. Подводный робот во вторник опустится на глубину в 514 метров и исследует затонувший у берегов Кипра паром на наличие тел погибших, передает телеканал 24 TV. Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа 30 августа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). В результате крушения судна восемь человек погибли, 20 числятся пропавшими. "Из Стамбула в ТРСК во вторник прибудет судно ВМС Турции TCG Işın, на борту которого управляемый дистанционно подводный робот, способный опускаться на глубину до километра. В первую очередь робот определит точное место, где затонуло судно, исследует с помощью камер и систем сканирования внутренние помещения парома и проверит, остались ли внутри судна тела погибших", - передает канал. Робот способен также нести грузы весом до 135 килограммов. Среди пропавших без вести гражданка РФ. Суд на Северном Кипре постановил в понедельник арестовать 14 подозреваемых в связи с крушением парома. Экипаж парома заявил следователям, что у судна якобы отломилась носовая часть, сообщила ранее газета Kıbrıs Postası. Власти Северного Кипра проверяют версию и о возможном столкновении парома с неким объектом, также будет проверена информация от пассажиров о том, что капитан не внял их просьбам развернуть судно, когда оно начало тонуть, сообщил ранее министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы. Причину крушения парома установят лишь после анализа черных ящиков, отмечал министр.
турция
северный кипр
кипр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , турция, северный кипр, кипр
Общество , ТУРЦИЯ, Северный Кипр, КИПР
12:01 01.09.2026
 
Подводный робот исследует затонувший у берегов Кипра паром

24 TV: подводный робот во вторник обследует затонувший у берегов Кипра паром

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 1 сен – ПРАЙМ. Подводный робот во вторник опустится на глубину в 514 метров и исследует затонувший у берегов Кипра паром на наличие тел погибших, передает телеканал 24 TV.
Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа 30 августа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). В результате крушения судна восемь человек погибли, 20 числятся пропавшими.
"Из Стамбула в ТРСК во вторник прибудет судно ВМС Турции TCG Işın, на борту которого управляемый дистанционно подводный робот, способный опускаться на глубину до километра. В первую очередь робот определит точное место, где затонуло судно, исследует с помощью камер и систем сканирования внутренние помещения парома и проверит, остались ли внутри судна тела погибших", - передает канал.
Робот способен также нести грузы весом до 135 килограммов.
Среди пропавших без вести гражданка РФ. Суд на Северном Кипре постановил в понедельник арестовать 14 подозреваемых в связи с крушением парома. Экипаж парома заявил следователям, что у судна якобы отломилась носовая часть, сообщила ранее газета Kıbrıs Postası.
Власти Северного Кипра проверяют версию и о возможном столкновении парома с неким объектом, также будет проверена информация от пассажиров о том, что капитан не внял их просьбам развернуть судно, когда оно начало тонуть, сообщил ранее министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы. Причину крушения парома установят лишь после анализа черных ящиков, отмечал министр.
 
ОбществоТУРЦИЯСеверный КипрКИПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала