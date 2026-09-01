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Подводный робот исследует затонувший у берегов Кипра паром

Подводный робот исследует затонувший у берегов Кипра паром - 01.09.2026, ПРАЙМ

Подводный робот исследует затонувший у берегов Кипра паром

Подводный робот во вторник опустится на глубину в 514 метров и исследует затонувший у берегов Кипра паром на наличие тел погибших, передает телеканал 24 TV. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:01+0300

2026-09-01T12:01+0300

2026-09-01T12:01+0300

общество

турция

северный кипр

кипр

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СТАМБУЛ, 1 сен – ПРАЙМ. Подводный робот во вторник опустится на глубину в 514 метров и исследует затонувший у берегов Кипра паром на наличие тел погибших, передает телеканал 24 TV. Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа 30 августа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). В результате крушения судна восемь человек погибли, 20 числятся пропавшими. "Из Стамбула в ТРСК во вторник прибудет судно ВМС Турции TCG Işın, на борту которого управляемый дистанционно подводный робот, способный опускаться на глубину до километра. В первую очередь робот определит точное место, где затонуло судно, исследует с помощью камер и систем сканирования внутренние помещения парома и проверит, остались ли внутри судна тела погибших", - передает канал. Робот способен также нести грузы весом до 135 килограммов. Среди пропавших без вести гражданка РФ. Суд на Северном Кипре постановил в понедельник арестовать 14 подозреваемых в связи с крушением парома. Экипаж парома заявил следователям, что у судна якобы отломилась носовая часть, сообщила ранее газета Kıbrıs Postası. Власти Северного Кипра проверяют версию и о возможном столкновении парома с неким объектом, также будет проверена информация от пассажиров о том, что капитан не внял их просьбам развернуть судно, когда оно начало тонуть, сообщил ранее министр транспорта признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы. Причину крушения парома установят лишь после анализа черных ящиков, отмечал министр.

турция

северный кипр

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