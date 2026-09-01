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Пилотный грузовой рейс из Южной Кореи выполняется на Севморпути

Пилотный грузовой рейс из Южной Кореи выполняется на Севморпути - 01.09.2026, ПРАЙМ

Пилотный грузовой рейс из Южной Кореи выполняется на Севморпути

Пилотный грузовой рейс из Южной Кореи выполняется в данный момент на Северном морском пути, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:24+0300

2026-09-01T10:24+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Пилотный грузовой рейс из Южной Кореи выполняется в данный момент на Северном морском пути, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. "Хотел бы привести в пример первый, пилотный рейс из Южной Кореи, который буквально за последние сутки вошел в акваторию Северного морского пути и, наверное, к концу этого дня он достигнет пролива Лонга в Чукотском море", - сказал Панов во вторник на сессии "Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам" Восточного экономического форума-2026. Груз идет из южнокорейского порта Пусан в Европу. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, южная корея, арктика, европа, росатом, вэф