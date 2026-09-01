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"Росатом" прорабатывает проект строительства пяти контейнеровозов в Арктике
"Росатом" прорабатывает проект строительства пяти контейнеровозов в Арктике - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" прорабатывает проект строительства пяти контейнеровозов в Арктике
"Росатом" глубоко прорабатывает с партнерами из КНР проект строительства пяти контейнеровозов для грузоперевозок в Арктике, сообщил сообщил специальный... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:34+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. "Росатом" глубоко прорабатывает с партнерами из КНР проект строительства пяти контейнеровозов для грузоперевозок в Арктике, сообщил сообщил специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов на сессии "Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026)"С компанией New Shipping Line мы сейчас находимся уже в глубокой стадии проработки проекта по строительству пяти контейнеровозов арктического класса, которые будут, фактически, революционными первыми судами подобного рода", - сказал Панов."Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, АРКТИКА, КИТАЙ, Владивосток, Росатом, ВЭФ
"Росатом" прорабатывает проект строительства пяти контейнеровозов в Арктике
"Росатом" прорабатывает с партнерами из Китая проект строительства пяти контейнеровозов
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. "Росатом" глубоко прорабатывает с партнерами из КНР проект строительства пяти контейнеровозов для грузоперевозок в Арктике, сообщил сообщил специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов на сессии "Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026)
"С компанией New Shipping Line мы сейчас находимся уже в глубокой стадии проработки проекта по строительству пяти контейнеровозов арктического класса, которые будут, фактически, революционными первыми судами подобного рода", - сказал Панов.
"Росатом
" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ
.