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Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП
Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП - 01.09.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП
Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года станет получать данные об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платежной системы | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:22+0300
2026-09-01T00:22+0300
финансы
россия
росфинмониторинг
нспк
банк россии
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года станет получать данные об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платежной системы "Мир", соответствующий федеральный закон вступает в силу. Росфинмониторинг будет получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы "Мир" и СБП, а также об операциях через единый QR-код. При этом НСПК не вправе разглашать факт передачи этих сведений ведомству. "Представление соответствующей информации не повлияет на осуществление в реальном времени денежных переводов, совершаемых с использованием СБП, универсального платежного кода и в национальной платежной системе "Мир", - заверили в Росфинмониторинге. НСПК будет передавать Росфинмониторингу данные о переводах через личный кабинет или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Сроки и способы предоставления сведений, их объем и состав будут определены в соглашении между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России. "Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг", - пояснили в ведомстве.
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финансы, россия, росфинмониторинг, нспк, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Росфинмониторинг, НСПК, Банк России
00:22 01.09.2026
 
Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП

Росфинмониторинг получит данные об операциях с использованием платежной системы "Мир"

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года станет получать данные об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платежной системы "Мир", соответствующий федеральный закон вступает в силу.
Росфинмониторинг будет получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы "Мир" и СБП, а также об операциях через единый QR-код. При этом НСПК не вправе разглашать факт передачи этих сведений ведомству.
"Представление соответствующей информации не повлияет на осуществление в реальном времени денежных переводов, совершаемых с использованием СБП, универсального платежного кода и в национальной платежной системе "Мир", - заверили в Росфинмониторинге.
НСПК будет передавать Росфинмониторингу данные о переводах через личный кабинет или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Сроки и способы предоставления сведений, их объем и состав будут определены в соглашении между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России.
"Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг", - пояснили в ведомстве.
 
ФинансыРОССИЯРосфинмониторингНСПКБанк России
 
 
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