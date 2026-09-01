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Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП

Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП - 01.09.2026, ПРАЙМ

Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП

Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года станет получать данные об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платежной системы | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

финансы

россия

росфинмониторинг

нспк

банк россии

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года станет получать данные об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платежной системы "Мир", соответствующий федеральный закон вступает в силу. Росфинмониторинг будет получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы "Мир" и СБП, а также об операциях через единый QR-код. При этом НСПК не вправе разглашать факт передачи этих сведений ведомству. "Представление соответствующей информации не повлияет на осуществление в реальном времени денежных переводов, совершаемых с использованием СБП, универсального платежного кода и в национальной платежной системе "Мир", - заверили в Росфинмониторинге. НСПК будет передавать Росфинмониторингу данные о переводах через личный кабинет или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Сроки и способы предоставления сведений, их объем и состав будут определены в соглашении между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России. "Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг", - пояснили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, росфинмониторинг, нспк, банк россии