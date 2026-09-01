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"Росконгресс" и "Северный морской путь" подписали соглашение

"Росконгресс" и "Северный морской путь" подписали соглашение - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Росконгресс" и "Северный морской путь" подписали соглашение

Фонд "Росконгресс" и форум "Северный морской путь" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T04:25+0300

2026-09-01T04:25+0300

2026-09-01T04:25+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Фонд "Росконгресс" и форум "Северный морской путь" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости с места подписания. В подписание приняли участие замгендиректора по экспертно-аналитической работе фонда "Росконгресс" Григорий Великих и президент форума "Северный морской путь" Ву Сэ Чжин. Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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владивосток, росконгресс, вэф