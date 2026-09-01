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В "Росконгрессе" рассказали о кибератаках на IT-инфраструктуру ВЭФ - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В "Росконгрессе" рассказали о кибератаках на IT-инфраструктуру ВЭФ
В "Росконгрессе" рассказали о кибератаках на IT-инфраструктуру ВЭФ - 01.09.2026, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" рассказали о кибератаках на IT-инфраструктуру ВЭФ
Все кибератаки, направленные на IT-инфраструктуру Восточного экономического форума, отражаются, броня российских IT-специалистов работает, заявил РИА Новости... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:26+0300
2026-09-01T12:26+0300
технологии
россия
владивосток
росконгресс
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Все кибератаки, направленные на IT-инфраструктуру Восточного экономического форума, отражаются, броня российских IT-специалистов работает, заявил РИА Новости глава фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Атаки постоянно идут, все возможные современные меры IT-специалистами для защиты приняты, броня работает", - сказал Стуглев на полях ВЭФ. По его словам, угрозы растут во всем мире, специалисты по кибербезу придумывают "замки", а хакеры - "отмычки". "В любом случае, это такая игра в кошки-мышки. Мы стараемся быть быстрее, всегда быть кошкой, а не мышкой", - добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. "Росконгресс" является организатором форума. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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192
40
технологии, россия, владивосток, росконгресс, вэф
Технологии, РОССИЯ, Владивосток, Росконгресс, ВЭФ
12:26 01.09.2026
 
В "Росконгрессе" рассказали о кибератаках на IT-инфраструктуру ВЭФ

Глава фонда "Росконгресс" Стуглев: броня российских IT-специалистов работает

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Все кибератаки, направленные на IT-инфраструктуру Восточного экономического форума, отражаются, броня российских IT-специалистов работает, заявил РИА Новости глава фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Атаки постоянно идут, все возможные современные меры IT-специалистами для защиты приняты, броня работает", - сказал Стуглев на полях ВЭФ.
По его словам, угрозы растут во всем мире, специалисты по кибербезу придумывают "замки", а хакеры - "отмычки".
"В любом случае, это такая игра в кошки-мышки. Мы стараемся быть быстрее, всегда быть кошкой, а не мышкой", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. "Росконгресс" является организатором форума. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииРОССИЯВладивостокРосконгрессВЭФ
 
 
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