https://1prime.ru/20260901/rosnedra-872895121.html
В Роснедрах рассказали о богатстве российских недр
В Роснедрах рассказали о богатстве российских недр - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Роснедрах рассказали о богатстве российских недр
Российские недра богаты всеми известными в природе металлами, а в 2021 году сырьевая база страны пополнилась уникальными сынныритовыми рудами, потенциальным... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T23:02+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Российские недра богаты всеми известными в природе металлами, а в 2021 году сырьевая база страны пополнилась уникальными сынныритовыми рудами, потенциальным источником алюминиевого сырья, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В российских недрах есть запасы всех известных в природе металлов. А в 2021 году наша сырьевая база пополнилась новым нетрадиционным потенциальным источником алюминиевого сырья - сынныритовыми рудами, запасы которых оценены только в России", - сказал он.
Речь идет о месторождениях Калюмное в Бурятии и Голевское в Забайкалье. До начала освоения этих месторождений еще необходимо разработать и внедрить полный технологический цикл от добычи до получения конечного продукта, пояснил Казанов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.
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промышленность, россия, бурятия, забайкалье, владивосток, роснедра, вэф
Промышленность, РОССИЯ, Бурятия, Забайкалье, Владивосток, Роснедра, ВЭФ
В Роснедрах рассказали о богатстве российских недр
Глава Роснедр Казанов: сырьевая база России пополнилась уникальными сынныритовыми рудами
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Российские недра богаты всеми известными в природе металлами, а в 2021 году сырьевая база страны пополнилась уникальными сынныритовыми рудами, потенциальным источником алюминиевого сырья, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В российских недрах есть запасы всех известных в природе металлов. А в 2021 году наша сырьевая база пополнилась новым нетрадиционным потенциальным источником алюминиевого сырья - сынныритовыми рудами, запасы которых оценены только в России", - сказал он.
Речь идет о месторождениях Калюмное в Бурятии и Голевское в Забайкалье. До начала освоения этих месторождений еще необходимо разработать и внедрить полный технологический цикл от добычи до получения конечного продукта, пояснил Казанов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.