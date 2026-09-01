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Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов

Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов

Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не стоит; чтобы их зарегистрировать,... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:10+0300

2026-09-01T11:10+0300

2026-09-01T11:10+0300

бизнес

общество

россельхознадзор

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не стоит; чтобы их зарегистрировать, нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города, объясняет Россельхознадзор. "Сегодня, 1 сентября, подошел срок обязательного учета домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах — если птиц или кроликов больше 10. На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что владельцы ЛПХ (личных подсобных хозяйств - ред.) понесли кур регистрировать в МФЦ. На самом деле для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города. Самих кур с кроликами никуда везти не потребуется", - говорится в сообщении. В ведомстве рекомендуют владельцам ЛПХ найти контакты госветслужбы своего района или города и сообщить о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в "Хорриот". Далее следует уточнить, зарегистрировано ли место содержания животных в системе "Цербер". Если нет, специалисты объяснят, как это сделать. Также надо согласовать маркирование. Птицу и кроликов можно учитывать группой: ей присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло. "Если птиц или кроликов 10 или меньше, поставить их на учет нужно позднее — до 1 сентября 2029 года", - напомнили в Россельхознадзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россельхознадзор