https://1prime.ru/20260901/rosselhoznadzor-872866551.html
Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов
Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов
Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не стоит; чтобы их зарегистрировать,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:10+0300
2026-09-01T11:10+0300
2026-09-01T11:10+0300
бизнес
общество
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872866551.jpg?1788250218
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не стоит; чтобы их зарегистрировать, нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города, объясняет Россельхознадзор.
"Сегодня, 1 сентября, подошел срок обязательного учета домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах — если птиц или кроликов больше 10. На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что владельцы ЛПХ (личных подсобных хозяйств - ред.) понесли кур регистрировать в МФЦ. На самом деле для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города. Самих кур с кроликами никуда везти не потребуется", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют владельцам ЛПХ найти контакты госветслужбы своего района или города и сообщить о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в "Хорриот". Далее следует уточнить, зарегистрировано ли место содержания животных в системе "Цербер". Если нет, специалисты объяснят, как это сделать.
Также надо согласовать маркирование. Птицу и кроликов можно учитывать группой: ей присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло.
"Если птиц или кроликов 10 или меньше, поставить их на учет нужно позднее — до 1 сентября 2029 года", - напомнили в Россельхознадзоре.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россельхознадзор
Бизнес, Общество , Россельхознадзор
Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов
Россельхознадзор: владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не стоит; чтобы их зарегистрировать, нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города, объясняет Россельхознадзор.
"Сегодня, 1 сентября, подошел срок обязательного учета домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах — если птиц или кроликов больше 10. На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что владельцы ЛПХ (личных подсобных хозяйств - ред.) понесли кур регистрировать в МФЦ. На самом деле для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города. Самих кур с кроликами никуда везти не потребуется", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют владельцам ЛПХ найти контакты госветслужбы своего района или города и сообщить о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в "Хорриот". Далее следует уточнить, зарегистрировано ли место содержания животных в системе "Цербер". Если нет, специалисты объяснят, как это сделать.
Также надо согласовать маркирование. Птицу и кроликов можно учитывать группой: ей присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло.
"Если птиц или кроликов 10 или меньше, поставить их на учет нужно позднее — до 1 сентября 2029 года", - напомнили в Россельхознадзоре.