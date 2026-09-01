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Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов
Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов
Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не стоит; чтобы их зарегистрировать,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:10+0300
2026-09-01T11:10+0300
бизнес
общество
россельхознадзор
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не стоит; чтобы их зарегистрировать, нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города, объясняет Россельхознадзор. "Сегодня, 1 сентября, подошел срок обязательного учета домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах — если птиц или кроликов больше 10. На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что владельцы ЛПХ (личных подсобных хозяйств - ред.) понесли кур регистрировать в МФЦ. На самом деле для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города. Самих кур с кроликами никуда везти не потребуется", - говорится в сообщении. В ведомстве рекомендуют владельцам ЛПХ найти контакты госветслужбы своего района или города и сообщить о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в "Хорриот". Далее следует уточнить, зарегистрировано ли место содержания животных в системе "Цербер". Если нет, специалисты объяснят, как это сделать. Также надо согласовать маркирование. Птицу и кроликов можно учитывать группой: ей присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло. "Если птиц или кроликов 10 или меньше, поставить их на учет нужно позднее — до 1 сентября 2029 года", - напомнили в Россельхознадзоре.
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бизнес, общество , россельхознадзор
Бизнес, Общество , Россельхознадзор
11:10 01.09.2026
 
Россельхознадзор объяснил, как зарегистрировать птиц и кроликов

Россельхознадзор: владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет

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Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Владельцы птиц и кроликов с 1 сентября должны ставить их на учет, если животных больше 10, при этом нести зверей в МФЦ не стоит; чтобы их зарегистрировать, нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города, объясняет Россельхознадзор.
"Сегодня, 1 сентября, подошел срок обязательного учета домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах — если птиц или кроликов больше 10. На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что владельцы ЛПХ (личных подсобных хозяйств - ред.) понесли кур регистрировать в МФЦ. На самом деле для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города. Самих кур с кроликами никуда везти не потребуется", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют владельцам ЛПХ найти контакты госветслужбы своего района или города и сообщить о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в "Хорриот". Далее следует уточнить, зарегистрировано ли место содержания животных в системе "Цербер". Если нет, специалисты объяснят, как это сделать.
Также надо согласовать маркирование. Птицу и кроликов можно учитывать группой: ей присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло.
"Если птиц или кроликов 10 или меньше, поставить их на учет нужно позднее — до 1 сентября 2029 года", - напомнили в Россельхознадзоре.
 
БизнесОбществоРоссельхознадзор
 
 
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