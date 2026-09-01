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Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ

Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают, на... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:10+0300

2026-09-01T15:10+0300

2026-09-01T15:24+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Многофункциональные центры (МФЦ) в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают, на самом деле регистрацию птицы осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания, сообщили в Россельхознадзоре.С 1 сентября в России вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. До этого поэтапно уже зарегистрировали крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года - кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь домашней птицы - кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов.В конце августа - начале сентября 2026 года в СМИ и соцсетях распространилось утверждение о том, что животных следует представлять для постановки на учет в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Утверждение возникло из иронических публикаций пользователей социальных сетей, однако было воспроизведено новостными агрегаторами и рядом изданий уже в утвердительной форме. На этом фоне ряд СМИ передали, что россияне буквально восприняли эти требования и понесли свою домашнюю птицу на учет в МФЦ."Распространившаяся информация в медиа о необходимости индивидуального маркирования каждой особи домашней птицы – не соответствует действительности. Такое требование законодательством не установлено... Многофункциональные центры в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают", - говорится в сообщении Россельхознадзора.Там указали, что учет осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птиц: специалист выезжает на подворье, осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер. Отмечается, что для домашней птицы применяется групповое маркирование — номер присваивается всей группе, а табличка с номером размещается на помещении, где содержится поголовье.Основная цель данного регулирования - обеспечить прослеживаемость поголовья и управляемость эпизоотической ситуации, пояснили в Россельхознадзоре."При возникновении очага особо опасной болезни животных, прежде всего высокопатогенного гриппа птиц, решения принимаются в течение первых часов: необходимо точно установить, какие хозяйства попадают в зону риска и какое поголовье там содержится. При отсутствии таких сведений о личных подсобных хозяйствах зона риска остается неопределенной, что создает угрозу как для промышленного птицеводства, так и для самих владельцев подворий. Вторая цель - подтверждение происхождения продукции, без которого невозможен ее легальный оборот", - добавили в службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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