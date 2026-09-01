https://1prime.ru/20260901/rosselhoznadzor-872881122.html
Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ
Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ - 01.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ
Многофункциональные центры (МФЦ) в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают, на... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:10+0300
2026-09-01T15:10+0300
2026-09-01T15:24+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Многофункциональные центры (МФЦ) в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают, на самом деле регистрацию птицы осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания, сообщили в Россельхознадзоре.С 1 сентября в России вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. До этого поэтапно уже зарегистрировали крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года - кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь домашней птицы - кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов.В конце августа - начале сентября 2026 года в СМИ и соцсетях распространилось утверждение о том, что животных следует представлять для постановки на учет в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Утверждение возникло из иронических публикаций пользователей социальных сетей, однако было воспроизведено новостными агрегаторами и рядом изданий уже в утвердительной форме. На этом фоне ряд СМИ передали, что россияне буквально восприняли эти требования и понесли свою домашнюю птицу на учет в МФЦ."Распространившаяся информация в медиа о необходимости индивидуального маркирования каждой особи домашней птицы – не соответствует действительности. Такое требование законодательством не установлено... Многофункциональные центры в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают", - говорится в сообщении Россельхознадзора.Там указали, что учет осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птиц: специалист выезжает на подворье, осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер. Отмечается, что для домашней птицы применяется групповое маркирование — номер присваивается всей группе, а табличка с номером размещается на помещении, где содержится поголовье.Основная цель данного регулирования - обеспечить прослеживаемость поголовья и управляемость эпизоотической ситуации, пояснили в Россельхознадзоре."При возникновении очага особо опасной болезни животных, прежде всего высокопатогенного гриппа птиц, решения принимаются в течение первых часов: необходимо точно установить, какие хозяйства попадают в зону риска и какое поголовье там содержится. При отсутствии таких сведений о личных подсобных хозяйствах зона риска остается неопределенной, что создает угрозу как для промышленного птицеводства, так и для самих владельцев подворий. Вторая цель - подтверждение происхождения продукции, без которого невозможен ее легальный оборот", - добавили в службе.
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бизнес, россия, россельхознадзор
Бизнес, РОССИЯ, Россельхознадзор
Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ
Россельхознадзор: МФЦ не участвуют в маркировании и учете животных
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Многофункциональные центры (МФЦ) в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают, на самом деле регистрацию птицы осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания, сообщили в Россельхознадзоре.
С 1 сентября в России вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. До этого поэтапно уже зарегистрировали крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года - кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь домашней птицы - кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов.
В конце августа - начале сентября 2026 года в СМИ и соцсетях распространилось утверждение о том, что животных следует представлять для постановки на учет в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Утверждение возникло из иронических публикаций пользователей социальных сетей, однако было воспроизведено новостными агрегаторами и рядом изданий уже в утвердительной форме. На этом фоне ряд СМИ передали, что россияне буквально восприняли эти требования и понесли свою домашнюю птицу на учет в МФЦ.
"Распространившаяся информация в медиа о необходимости индивидуального маркирования каждой особи домашней птицы – не соответствует действительности. Такое требование законодательством не установлено... Многофункциональные центры в осуществлении маркирования и учета животных не участвуют и доступом к ветеринарным информационным системам не обладают", - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Там указали, что учет осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птиц: специалист выезжает на подворье, осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер. Отмечается, что для домашней птицы применяется групповое маркирование — номер присваивается всей группе, а табличка с номером размещается на помещении, где содержится поголовье.
Основная цель данного регулирования - обеспечить прослеживаемость поголовья и управляемость эпизоотической ситуации, пояснили в Россельхознадзоре.
"При возникновении очага особо опасной болезни животных, прежде всего высокопатогенного гриппа птиц, решения принимаются в течение первых часов: необходимо точно установить, какие хозяйства попадают в зону риска и какое поголовье там содержится. При отсутствии таких сведений о личных подсобных хозяйствах зона риска остается неопределенной, что создает угрозу как для промышленного птицеводства, так и для самих владельцев подворий. Вторая цель - подтверждение происхождения продукции, без которого невозможен ее легальный оборот", - добавили в службе.