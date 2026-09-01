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Россельхознадзор зафиксировал жалобы на вакцину "Мультикан-8"

Россельхознадзор зафиксировал жалобы на вакцину "Мультикан-8" - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор зафиксировал жалобы на вакцину "Мультикан-8"

Россельхознадзор фиксирует жалобы на вакцину "Мультикан-8", которые свидетельствуют о гибели собак, поэтому служба приняла ряд мер, в том числе совместно с... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T22:23+0300

2026-09-01T22:23+0300

2026-09-01T22:23+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор фиксирует жалобы на вакцину "Мультикан-8", которые свидетельствуют о гибели собак, поэтому служба приняла ряд мер, в том числе совместно с прокуратурой начата внеплановая проверка производителя, сообщили в ведомстве. "В Россельхознадзор поступают жалобы, содержащие сведения о серьезных нежелательных реакциях при применении серии №20 вакцины "Мультикан‑8". Они свидетельствуют о гибели собак", - говорится в сообщении. "Россельхознадзором приняты следующие меры: приостановлено обращение серии №20 данной вакцины, ООО "Ветбиохим" уведомлен о приостановке и необходимости проведения мероприятий в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве. Кроме того, компания-производитель уведомила Россельхознадзор об отзыве серии из оборота на территории РФ. Также информация направлена в ЦРПТ для блокировки кодов и обеспечения невозможности дальнейшей реализации через "Честный знак". "Проводятся контрольно-надзорные мероприятия совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой по проверке ООО "Ветбиохим" и при участии специалистов подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ". Внеплановая проверка начата 31.08.2026. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - добавили в службе. В Россельхознадзоре уточнили, что нежелательные реакции у зверей зафиксированы в Ярославской (основная масса жалоб), Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

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