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Россельхознадзор зафиксировал жалобы на вакцину "Мультикан-8" - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Россельхознадзор зафиксировал жалобы на вакцину "Мультикан-8"
Россельхознадзор зафиксировал жалобы на вакцину "Мультикан-8" - 01.09.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор зафиксировал жалобы на вакцину "Мультикан-8"
Россельхознадзор фиксирует жалобы на вакцину "Мультикан-8", которые свидетельствуют о гибели собак, поэтому служба приняла ряд мер, в том числе совместно с... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T22:23+0300
2026-09-01T22:23+0300
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общество
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москва
санкт-петербург
россельхознадзор
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор фиксирует жалобы на вакцину "Мультикан-8", которые свидетельствуют о гибели собак, поэтому служба приняла ряд мер, в том числе совместно с прокуратурой начата внеплановая проверка производителя, сообщили в ведомстве. "В Россельхознадзор поступают жалобы, содержащие сведения о серьезных нежелательных реакциях при применении серии №20 вакцины "Мультикан‑8". Они свидетельствуют о гибели собак", - говорится в сообщении. "Россельхознадзором приняты следующие меры: приостановлено обращение серии №20 данной вакцины, ООО "Ветбиохим" уведомлен о приостановке и необходимости проведения мероприятий в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве. Кроме того, компания-производитель уведомила Россельхознадзор об отзыве серии из оборота на территории РФ. Также информация направлена в ЦРПТ для блокировки кодов и обеспечения невозможности дальнейшей реализации через "Честный знак". "Проводятся контрольно-надзорные мероприятия совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой по проверке ООО "Ветбиохим" и при участии специалистов подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ". Внеплановая проверка начата 31.08.2026. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - добавили в службе. В Россельхознадзоре уточнили, что нежелательные реакции у зверей зафиксированы в Ярославской (основная масса жалоб), Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
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бизнес, общество , московская область, москва, санкт-петербург, россельхознадзор
Бизнес, Общество , Московская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россельхознадзор
22:23 01.09.2026
 
Россельхознадзор зафиксировал жалобы на вакцину "Мультикан-8"

Россельхознадзор начал внеплановую проверку производителя вакцины "Мультикан-8"

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор фиксирует жалобы на вакцину "Мультикан-8", которые свидетельствуют о гибели собак, поэтому служба приняла ряд мер, в том числе совместно с прокуратурой начата внеплановая проверка производителя, сообщили в ведомстве.
"В Россельхознадзор поступают жалобы, содержащие сведения о серьезных нежелательных реакциях при применении серии №20 вакцины "Мультикан‑8". Они свидетельствуют о гибели собак", - говорится в сообщении.
"Россельхознадзором приняты следующие меры: приостановлено обращение серии №20 данной вакцины, ООО "Ветбиохим" уведомлен о приостановке и необходимости проведения мероприятий в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.
Кроме того, компания-производитель уведомила Россельхознадзор об отзыве серии из оборота на территории РФ. Также информация направлена в ЦРПТ для блокировки кодов и обеспечения невозможности дальнейшей реализации через "Честный знак".
"Проводятся контрольно-надзорные мероприятия совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой по проверке ООО "Ветбиохим" и при участии специалистов подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ". Внеплановая проверка начата 31.08.2026. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - добавили в службе.
В Россельхознадзоре уточнили, что нежелательные реакции у зверей зафиксированы в Ярославской (основная масса жалоб), Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
 
БизнесОбществоМосковская областьМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРоссельхознадзор
 
 
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