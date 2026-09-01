https://1prime.ru/20260901/rosseti-872882251.html
"Россети" соберут заявки на облигации от 30 миллиардов рублей
"Россети" соберут заявки на облигации от 30 миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Россети" соберут заявки на облигации от 30 миллиардов рублей
"Россети" планируют 4 сентября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом не менее 30 миллиардов... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:25+0300
2026-09-01T15:25+0300
2026-09-01T15:33+0300
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банк россии
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Россети" планируют 4 сентября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания намерена разместить зеленые биржевые облигации серии 001Р-21R на 15 миллиардов рублей и биржевые облигации серии 001Р-22R объемом не менее 15 миллиардов рублей. Условия трехлетних облигаций предусматривают выплату ежемесячных купонов. Купон по выпускам будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 140 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября.
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рынок, россия, россети, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Россети, Банк России
"Россети" соберут заявки на облигации от 30 миллиардов рублей
"Россети" планируют 4 сентября собрать заявки на два выпуска облигаций от 30 млрд рублей
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Россети" планируют 4 сентября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания намерена разместить зеленые биржевые облигации серии 001Р-21R на 15 миллиардов рублей и биржевые облигации серии 001Р-22R объемом не менее 15 миллиардов рублей. Условия трехлетних облигаций предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Купон по выпускам будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 140 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября.