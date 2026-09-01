https://1prime.ru/20260901/rosseti-872882251.html

"Россети" соберут заявки на облигации от 30 миллиардов рублей

"Россети" соберут заявки на облигации от 30 миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Россети" соберут заявки на облигации от 30 миллиардов рублей

"Россети" планируют 4 сентября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом не менее 30 миллиардов... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:25+0300

2026-09-01T15:25+0300

2026-09-01T15:33+0300

рынок

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банк россии

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Россети" планируют 4 сентября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объемом не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания намерена разместить зеленые биржевые облигации серии 001Р-21R на 15 миллиардов рублей и биржевые облигации серии 001Р-22R объемом не менее 15 миллиардов рублей. Условия трехлетних облигаций предусматривают выплату ежемесячных купонов. Купон по выпускам будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 140 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, россети, банк россии