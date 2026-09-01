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Оплата проезда через "Макс" стала доступна по всей России
Оплата проезда через "Макс" стала доступна по всей России - 01.09.2026, ПРАЙМ
Оплата проезда через "Макс" стала доступна по всей России
Оплата проезда в общественном транспорте через "Макс" с 1 сентября стала доступна по всей России, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:18+0300
2026-09-01T00:18+0300
2026-09-01T00:18+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Оплата проезда в общественном транспорте через "Макс" с 1 сентября стала доступна по всей России, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА Новости.
Перевозчики по всей стране теперь могут продавать билеты и принимать оплату через электронные сервисы, в том числе через мессенджер "Макс". Билеты можно купить заранее, а посадка в транспорт, как ожидается, будет проходить быстрее.
При этом цифровые способы оплаты не заменяют традиционные, а лишь расширяют перечень привычных вариантов.
Сервис, позволяющий расплатиться за проезд в общественном транспорте через мессенджер "Макс", до сентября работал в тестовом режиме в Новосибирской области. Для его работы необходимо оформить цифровой ID в "Максе" и привязать его к аккаунту на "Госуслугах". Затем надо зарегистрироваться в чат-боте специального транспортного сервиса своего региона, в котором привязывается способ оплаты и настраивается проездной.
После всех настроек при входе в общественный транспорт нужно только отсканировать QR-код на валидаторе, и оплата по проездному или карте будет совершена.
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бизнес, россия
Оплата проезда через "Макс" стала доступна по всей России
Минтранс: оплата проезда через "Макс" стала доступна по всей России
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Оплата проезда в общественном транспорте через "Макс" с 1 сентября стала доступна по всей России, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА Новости.
Перевозчики по всей стране теперь могут продавать билеты и принимать оплату через электронные сервисы, в том числе через мессенджер "Макс". Билеты можно купить заранее, а посадка в транспорт, как ожидается, будет проходить быстрее.
При этом цифровые способы оплаты не заменяют традиционные, а лишь расширяют перечень привычных вариантов.
Сервис, позволяющий расплатиться за проезд в общественном транспорте через мессенджер "Макс", до сентября работал в тестовом режиме в Новосибирской области. Для его работы необходимо оформить цифровой ID в "Максе" и привязать его к аккаунту на "Госуслугах". Затем надо зарегистрироваться в чат-боте специального транспортного сервиса своего региона, в котором привязывается способ оплаты и настраивается проездной.
После всех настроек при входе в общественный транспорт нужно только отсканировать QR-код на валидаторе, и оплата по проездному или карте будет совершена.