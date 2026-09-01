https://1prime.ru/20260901/rossija-872844209.html

Оплата проезда через "Макс" стала доступна по всей России

Оплата проезда через "Макс" стала доступна по всей России - 01.09.2026, ПРАЙМ

Оплата проезда через "Макс" стала доступна по всей России

Оплата проезда в общественном транспорте через "Макс" с 1 сентября стала доступна по всей России, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872844209.jpg?1788211118

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Оплата проезда в общественном транспорте через "Макс" с 1 сентября стала доступна по всей России, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА Новости. Перевозчики по всей стране теперь могут продавать билеты и принимать оплату через электронные сервисы, в том числе через мессенджер "Макс". Билеты можно купить заранее, а посадка в транспорт, как ожидается, будет проходить быстрее. При этом цифровые способы оплаты не заменяют традиционные, а лишь расширяют перечень привычных вариантов. Сервис, позволяющий расплатиться за проезд в общественном транспорте через мессенджер "Макс", до сентября работал в тестовом режиме в Новосибирской области. Для его работы необходимо оформить цифровой ID в "Максе" и привязать его к аккаунту на "Госуслугах". Затем надо зарегистрироваться в чат-боте специального транспортного сервиса своего региона, в котором привязывается способ оплаты и настраивается проездной. После всех настроек при входе в общественный транспорт нужно только отсканировать QR-код на валидаторе, и оплата по проездному или карте будет совершена.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия