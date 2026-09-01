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В России вступили в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа

В России вступили в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России вступили в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа

Обновленные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом вступили в силу в России, изменения касаются в... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обновленные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом вступили в силу в России, изменения касаются в том числе порядка перевозки багажа в такси, информирования об уровне комфортности транспортного средства и правил перевозки животных, следует из документа Минтранса РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Обновленные правила вступили в силу 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2032 года. Новые правила уточняют порядок перевозки багажа в такси. Количество мест багажа, а также условия его бесплатной или платной перевозки теперь определяются фрахтовщиком. При этом по согласованию с водителем допускается перевозка багажа, не помещающегося в багажное отделение, в салоне автомобиля, если это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. Также закрепляется норма о бесплатном провозе кресел-колясок для пассажиров из числа инвалидов. Также документ прямо запрещает провоз зловонных и опасных веществ в легковых такси, а также закрепляет требования к перевозке животных: собаки должны находиться в намордниках, с поводками и подстилками, мелкие животные и птицы - в закрытых контейнерах с доступом воздуха. При этом фрахтовщик вправе устанавливать дополнительные требования к провозу животных, не противоречащие законодательству. Согласно приказу, перевозчики теперь обязаны заранее информировать пассажиров об уровне комфортности транспортного средства - наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио- и видеоаппаратуры - если на маршруте действуют разные тарифы. Соответствующие сведения должны быть доступны до покупки билета на сайте, в мобильном приложении или в местах продажи. Помимо того, вводится единый порядок подтверждения оплаты за провоз багажа и ручной клади сверх установленных норм: пассажир обязан предъявить соответствующую багажную квитанцию или квитанцию на провоз ручной клади представителю перевозчика или контролирующему лицу. В части перевозки животных новые правила сохраняют бесплатный провоз мелких животных и птиц в контейнере размером до 120 сантиметров по сумме трех измерений, при этом перевозчик получает право устанавливать больший допустимый размер клетки или сумки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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